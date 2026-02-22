Así son las nuevas andas de traslado de la hermandad del Baratillo

La hermandad del Baratillo estrenó en la tarde de este sábado las nuevas andas de traslado, una pieza que viene a enriquecer el patrimonio de la corporación y a ofrecer una estructura más completa y renovada para este acto. Dichas andas, bendecidas en el transcurso de la celebración del quinto y último día de quinario, han sido diseñadas por Fernando Aguado, y ejecutadas en el taller de los Hermanos Caballero. Asimismo, el dorado se ha realizado en el taller del dorador Paco Pardo.

Se trata de una talla ornamental en madera de cedro, que combina la riqueza y la complejidad del estilo rocalla con la elegancia y la gracia de la Capilla de la Piedad. La talla presenta una ornamentación exuberante y dinámica, con roleos y volutas estilizados que se entrelazan y se superponen. Los faldones y bordados se han confeccionado en el taller de Jesús Rosado.

Las imágenes del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad fueron trasladadas en la tarde de este sábado a la Catedral de Sevilla, cuyo trascoro acoge hoy la Función Principal de Instituto. Este culto, que habitualmente suele desarrollarse en la iglesia del Señor San Jorge, ha cambiado puntualmente su emplezamaniento debido a las obras de restauración que se están desarrollando en el templo de la calle Temprado. Al término de la misma, las imágenes regresarán a la Capilla de la Piedad.