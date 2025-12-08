Suspendido también el rosario de la Virgen de Guadalupe por falta de policía

Otra circunstancia inédita que está provocando decisiones obligadas, y que coartan directamente la razón de ser de nuestras cofradías. La hermandad de Las Aguas ha anunciado la suspensión del rosario público con la Virgen de Guadalupe, previsto para este mismo día 8, ante la falta de efectivos policiales.

La corporación ha hecho pública dicha determinación "por indicación y orden expresa del CECOP y el Consejo General de Hermandades y Cofradías. Esta decisión se adopta ante la imposibilidad de garantizar adecuadamente la seguridad durante el recorrido de este culto externo, a pesar de haber solicitado los permisos oportunos y aprobados por parte del CECOP y el Consejo General de Hermandades y Cofradías". El rezo del rosario se practicará igualmente en el interior de la capilla.

Esta disposición se toma prácticamente horas después de que la hermandad de la Anunciación, de Juan XXIII, se viera obligada a suspender también su rosario ante la falta de efectivos. De esta manera, la polémica entre el Ayuntamiento y la Policía Local alcanza de manera directa la celebración de cultos externos religiosos con la suspensión de este rosario. Esta situación deriva de la falta de disponibilidad presupuestaria para poder abonar productividades de la Policía Local de Sevilla, pues el Ayuntamiento gastó la partida récord de 17 millones de euros en sólo cinco meses, dada la gran cantidad de eventos (más de 3.000) que se celebran en la ciudad cada año. Los sindicatos y el alcalde no llegaron a un acuerdo para un plan de Navidad, de ahí que Sanz acudiera al plan de emergencias para obligar a los agentes a trabajar, a pesar de no disponer de dinero para pagar estos servicios. Asimismo, se manifiesta así el déficit de policía que padece la plantilla del cuerpo local.