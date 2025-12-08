Las televisiones nacionales se dan cita en la Macarena por el regreso de la Virgen

El regreso de la Macarena tras casi cuatro meses de ausencia por su restauración se ha convertido en asunto de interés nacional. Así lo evidencia el alto número de medios de comunicación que se dan cita este lunes, 8 de diciembre, en la basílica para informar de dicho regreso. Numerosos periodistas se han acreditado para cubrir la reposición al culto de la Virgen de la Esperanza. Redactores, fotógrafos, operadores de cámaras de televisión e incluso instagramers siguen a pie de atrio todo cuanto acontece en el templo macareno desde que abriera las puertas a las seis de la mañana. Con la señal en directo de Macarena TV, los programas e informativos locales, regionales y nacionales realizan entrevistas y reportajes en una jornada de júbilo para la Sevilla cofradiera. El reverso de lo sufrido en el mes de julio, tras la fallida intervención de Francisco Arquillo.

Si entonces la Virgen de la Esperanza fue motivo de indignación y queja por el resultado de dicho trabajo, ahora lo es por todo lo contrario. Lágrimas de felicidad por el reencuentro con "la Virgen de siempre". "Ha vuelto la Macarena de siempre, más joven, pero la que hemos conocido de toda la vida", refiere una devota al magacín de Canal Sur TV, mientras que un matrimonio septegenario confiesa a TVE que no ha podido dormir toda la noche a la espera de ver a la Virgen, "no hemos pegado ojo". No faltan en esta larga filas de devotos saetas y hasta sevillanas dedicadas a la dolorosa más universal. La Macarena, de nuevo asunto nacional en un puente festivo en el que la vida política y social hacen una breve pausa, lo que también le otorga más minutos de atención mediática a una de las noticias cofradieras de mayor calado de los últimos tiempos.