La Macarena vuelve con el manto de tisú y la saya de volantes: "No hay mal que por bien no venga"

Con el manto de tisú verde manzana que bordó Rodríguez Ojeda en 1930 y con la saya de volantes de Victoria Caro. La Virgen de la Esperanza luce dos de sus mejores prendas para la reposición al culto tras los 118 días en los que ha estado retirada por la restauración acometida por Pedro Manzano.

En este día de reencuentros, lágrimas, abrazos, rezos y mucha emoción, la dolorosa más universal porta sobre sus sienes la presea de oro con la que fue coronada dos veces, una de forma popular a principios del siglo XX y otra, la canónica, en 1964. El mejor oro para un 8 de diciembre que ya es histórico en suelo macareno.

A las plantas de la Virgen, un abultado friso de rosas blancas. A ambos lados de la sagrada imagen, dos grandes jarras -preparadas por Ramito- repletas de nardos.

El camarín de la dolorosa lo sigue presidiendo el Señor de la Sentencia, exornado con claveles rojos.

La cola es interminable a esta hora de la mañana, cuando numerosos hermanos y devotos siguen llegando al entorno de la basílica para contemplar de cerca a la Virgen de la Esperanza y comprobar el resultado del trabajo practicado por Pedro Manzano. Los comentarios son unánimes y se repiten de boca en boca: "La Virgen está muy bonita", "ha vuelto la Virgen de siempre", "está preciosa".

No falta quienes recuerdan los momentos de zozobra sufridos a comienzos del pasado verano, con la polémica intervención del profesor Arquillo. Una crisis a la que se pone fin este 8 de diciembre. "Se hicieron las cosas mal, pero yo me quedo con lo de hoy, con ver a la Virgen que siempre hemos conocido de nuevo aquí", afirma un hermano tras ver de cerca a la Virgen. Este macareno subraya que, además de recuperarse el aspecto que tuvo el icono mariano, se han solventado sus problemas estructurales, "que eran muchos".

Un resumen de estos 118 días de ausencia que concreta en una conocida frase una hermana con muchos años en la nómina de la corporación: "No hay mal que por bien no venga".