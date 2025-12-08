La vuelta de la Esperanza Macarena tras la restauración de Pedro Manzano, en imágenes

Sevilla se reencuentra con la Esperanza Macarena. De este modo, la sagrada imagen permanecerá expuesta a la veneración de los fieles durante toda la jornada del 8 de diciembre, hasta las 23:00, y los días 9 y 10 en horario de 7:00 a 21:00.
La apertura de la basílica ha estado marcada por una madrugada de gran expectación: a las 23:36, el estallido de varios cohetes anunciaba que la Virgen ya había sido situada a pie de altar, dando inicio a uno de los momentos más esperados del año.
1/35La vuelta de la Esperanza Macarena tras la restauración de Manzano, en imágenes/José Ángel García
