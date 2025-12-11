La Trinidad modifica el itinerario del rosario por la polémica del Plan de Navidad y la Policía Local

Una problemática que se está enquistando y afecta nuevamente a nuestras hermandades, a pesar de haberse alcanzado un punto de acuerdo temporal. La hermandad de la Trinidad se ha visto obligada a modificar el itinerario del rosario vespertino para este próximo sábado con motivo de la polémica existente entre la Policía Local y el Ayuntamiento, lo que ha motivado la suspensión de varios actos de culto externo.

"Por circunstancias totalmente ajenas a esta Corporación y debido a la situación que vive nuestra ciudad durante estos días, que ha tenido como consecuencia la suspensión de varios cultos externos por motivos de movilidad, y atendiendo a las características de las avenidas y calles previstas para el discurrir del cortejo, tras estudiar exhaustivamente todos los escenarios posibles no resulta viable realizar el Rosario de la Esperanza previsto para el próximo sábado 13 de diciembre conforme al recorrido inicialmente anunciado hacia nuestra feligresía de la Parroquia de San José Obrero", ha señalado la hermandad.

De esta manera, y con carácter excepcional por este año, el Rosario se facilitará por la feligresía de San Román, "con el objeto de facilitar la circulación y minimizar las afecciones al entorno urbano". El horario mantiene su horario de salida a las 18:00 y de entrada a las 20:45, con el siguiente itinerario: Salida, María Auxiliadora, Madre Isabel de la Trinidad, Sol, Plaza de San Román, Sol, Plaza de Los Terceros, Bustos Tavera, Peñuelas, Plaza de San Román, Sol, Butrón, Verónica, Cristo de las Cinco Llagas, Sol, Madre Isabel de la Trinidad, María Auxiliadora y entrada.

El rezo de los Misterios del Santo Rosario tendrá lugar en el Beaterio de la Santísima Trinidad, Parroquia de San Román, Iglesia de los Terceros (Hdad. Cena), Convento de la Paz (Hdad. Sagrada Mortaja) y Santuario de Ntro. Padre Jesús de la Salud (Hdad. Los Gitanos). El cortejo mantendrá la composición prevista.

"La Hermandad es consciente de la expectación e ilusión que había generado el anhelo de acercar a Nuestra Señora de la Esperanza a su barrio, así como del cariño con el que el barrio esperaba acogerla en sus calles. Sin embargo, confiamos en que el próximo año podamos retomar este propósito con la normalidad deseada y hacer realidad este sentimiento compartido por todos nuestros hermanos y devotos", finaliza la nota.

Esta información llega, sin embargo, tras haberse alcanzado un acuerdo con los sindicatos de la Policía Local para llevar al próximo Pleno ordinario del 18 de diciembre el Plan de Navidad. Con la aprobación de esta propuesta se "levantaría" el Plan de Emergencias en Nivel 1 activado desde el 28 de noviembre. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido el "esfuerzo" de los sindicatos para "solucionar el problema".