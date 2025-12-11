Estos son los actos conmemorativos del 425 aniversario fundacional de Los Panaderos

La hermandad de Los Panaderos ha presentado esta mañana los actos conmemorativos del 425 aniversario fundacional, en una convocatoria celebrada en el Palacio de los Marqueses de La Algaba. La cofradía desplegará durante todo el 2026 una serie de cultos en los que sobresale un rosario con la Virgen de Regla hasta el convento de San Leandro y un Vía Crucis con el Señor. Se cumplen 425 años de la aprobación de las primeras reglas de esta señera cofradía, y el comisionado que actualmente la rige, presidido por José de Cristóbal, ha dado a conocer todos los actos para celebrar dicha efeméride. La hermandad, inmersa en un proceso de regeneración, espera poder vivir con plenitud y hermandad todo lo planteado.

El programa comenzará en febrero y reúne actos cultuales, culturales y didácticos. El 8 de marzo habrá un vía crucis con el Señor del Soberano Poder y en octubre la Virgen de Regla visitará San Leandro, por la vinculación agustina de la hermandad. También habrá exposiciones y conciertos y conferencias. Del mismo modo se celebrará un besamanos conjunto en la capilla de San Andrés, en diciembre, y la función presidida por el arzobispo en septiembre. Un año especial para esta corporación del Miércoles Santo. También se ha proyectado el logotipo conmemorativo

Programa completo

El aniversario dará comienzo el 4 de febrero con el traslado de las imágenes a la parroquia de San Andrés, seguido, el día 6, por la Solemne Misa Estacional de apertura, que presidirá el Obispo Auxiliar, Monseñor Teodoro León Muñoz. El 7 de febrero las imágenes regresarán a la Capilla de San Andrés visitando previamente a las Hermanas del Pozo Santo. El día 13, la hermandad celebrará una conferencia histórica a cargo de Antonio Mañes Manaute, seguida de un concierto de la Banda de Música de Santa Ana.

Del 17 al 21, la corporación celebrará el Solemne Quinario a su titular cristífero, culminando el domingo 22 con la Función Principal de Instituto, presidida por el Director Espiritual, Rvdo. Leonardo Sánchez Acevedo. El 6 de marzo tendrá lugar un Vía Crucis extraordinario con el Señor del Soberano Poder hasta la Parroquia de San Pedro, templo que vio nacer a la hermandad, visitando otros templos como San Martín.

Durante el mes de mayo se desarrollará una exposición fotográfica en el Ayuntamiento de Sevilla, se abrirá un taller de fabricación de pan en la Fundación MAS destinado a los más jóvenes y se realizará ofrenda floral al antiguo titular, Jesús Cautivo en su Soledad, en la Parroquia del Juncal, aún en fechas por determinar. El 13 de junio, la hermandad organizará una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Regla, en Chipiona, momento en que se realizará un impás hasta septiembre.

El día 23 del citado mes se abrirán los actos con la exaltación dedicada a la Virgen de Regla. Del 24 al 26 de septiembre, la Iglesia de la Misericordia acogerá el Solemne Triduo, predicado por el Rvdo. Fray Juan José Rodríguez Mejías, Rector del Santuario de Regla. El 27 de septiembre, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidirá la Solemne Función. Durante este mes, el Boletín de las Cofradías publicará una edición especial dedicada al aniversario. El 3 de octubre, la banda de Cornetas y Tambores de Las Cigarreras ofrecerá un concierto en la Iglesia de la Misericordia y al día siguiente, 4 de octubre, la Virgen de Regla presidirá un rosario matutino al Convento de San Leandro, con especial vinculación agustina. Los actos extraordinarios cerrarán el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, pues tendrá lugar un besamanos extraordinario conjunto a los titulares en la Capilla de San Andrés.