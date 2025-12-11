Las Aguas suspende el traslado de la Virgen de Guadalupe por falta de policías locales

La junta de gobierno de la hermandad de las Aguas ha decidido suspender el traslado de la Virgen de Guadalupe a la parroquia del Sagrario, que estaba previsto para este viernes 12 de diciembre. El motivo de esta decisión es la falta de policías locales, que deriva en que no se den "las condiciones adecuadas de seguridad pública". A pesar de que los agentes han aceptado la propuesta del alcalde para el plan de Navidad, este dispositivo no arrancará hasta el día 19, por lo que actualmente sigue habiendo una gran carencia de efectivos.

En un comunicado, las Aguas informa de que de la función solemne en honor a la Virgen de Guadalupe se celebrará en la sede canónica de la hermandad, la capilla de Nuestra Señora del Rosario, a las 20:00 horas del viernes.

Es la segunda vez que la corporación del Lunes Santo tiene que anular un culto por este mismo motivo, después de que se suspendiera el pasado lunes 8 de diciembre el rosario público de la Virgen de Guadalupe por las calles de la feligresía.

Esta decisión, informó entonces la junta de gobierno, se tomó por la "imposibilidad de garantizar adecuadamente la seguridad durante el recorrido de este culto externo, a pesar de haberse solicitado los permisos oportunos y aprobados por parte del Cecop y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla". La hermandad celebró finalmente el rezo del Santo Rosario ante la imagen de la Virgen de Guadalupe en el atrio de la capilla.