El Valle propondrá una salida extraordinaria de la Virgen por el XXV aniversario de la coronación

Un cuarto de siglo ha transcurrido ya de aquel inolvidable 1 de noviembre de 2002, fecha marcada en rojo en los anales históricos de la hermandad del Valle, puesto que fue la fecha en que se coronó canónicamente Nuestra Señora del Valle. Por tal motivo, la corporación de la Anunciación, y acogiéndose a lo estipulado en las Normas Diocesanas, prepara con esmero una conmemoración a la altura de tal acontecimiento de cara a 2027, fecha en que se cumplen los 25 años del mismo.

En este sentido, la cofradía del Jueves Santo celebrará el próximo 10 de marzo, martes, cabildo general de cuentas. A su término, la junta tratará un apartado extraordinario donde se someterá a votación la propuesta de una serie de cultos y actos conmemorativos, entre los que se incluye una procesión extraordinaria con la Santísima Virgen. En este sentido, una fecha plausible podría ser el mismo día 1 de noviembre de 2027, al ser jornada igualmente festiva, a pesar de ser lunes. También se desarrollará un cabildo donde se informará del estado de conservación de las imágenes titulares.

La imagen de Nuestra Señora del Valle fue trasladada a la Catedral en rosario de la aurora, y en su paso de palio, días antes de la celebración de la ceremonia de coronación, que estuvo presidida por el recordado fray Carlos Amigo Vallejo. Regresó coronada en la tarde del Día de Todos los Santos, fecha elegida por los hermanos para tal evento. Como curiosidad, aquel año también fue coronada la Virgen de los Dolores, del barrio del Cerro del Águila.