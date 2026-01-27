Se buscan costaleros para la procesión de Don Bosco en el Polígono Sur de Sevilla

Una gran ocasión para ayudar a toda una comunidad y, además, para crecer en el ejercicio noble y necesario del costal. El sacerdote e influencer don Sergio Codera, párroco de Jesús Obrero, ha realizado un llamamiento de costaleros para completar las cuadrillas del paso de Don Bosco, que saldrá en procesión Dios mediante este próximo domingo por las calles de la feligresía y, por ende, del Polígono Sur.

A través de un mensaje difundido en las redes sociales, y especialmente en el perfil del propio padre, la comunidad solicita como único requisito jóvenes mayores de 18 años con estatura propia de un paso de palio, y así cumplir con esta tarea el día 1 de febrero. Hasta el momento el impacto ha sido notorio y se espera cubrir próximamente todas y cada una de las trabajaderas. A estos aspirantes se suma también la participación de algunos costaleros de la cuadrilla de Bendición y Esperanza, la cofradía del Viernes de Dolores que también tiene su sede en Jesús Obrero.

La imagen saldrá tras la misa de 12:00 horas, en el paso que posee la parroquia, y que es el mismo en el que procesiona María Auxiliadora. Durante estos días también se celebrarán varias actividades en honor a Don Bosco, como espectáculos de magia, excursiones al cine, concurso, juegos y talleres, además del triduo que comienza este próximo miércoles, y que estará presidido por don José Carlos López Barba. El sábado 31, a partir de las 19:30, solemnidad de San Juan Bosc