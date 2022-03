Un vecino de la Macarena tira un cubo de agua a los Armaos durante un ensayo

Una agresión. Los armaos de la Macarena fueron recibidos en la noche de ayer con un cubo de agua mientras ensayaban por los antiguos callejones de la Macarena. Este triste suceso tuvo lugar durante el primer ensayo de la Centuria Romana junto con la banda para coger el paso para la Madrugada. La formación desfilaba por la calle Torrijiano a las 22:30 cuando uno de los vecinos les arrojó agua desde su domicilio.

Las muestras de solidaridad hacia la formación, que cuenta con todos los permisos oportunos para ensayar por parte el Ayuntamiento, se han sucedido a través de las redes sociales. Uno de los armaos afectados, José María Valiente, hacía la siguiente reflexión: "Pues lo que pasó es que durante el paseíllo que hacemos por las calles del barrio, sobre las 22:30, íbamos por la calle Torrijiano desembocando en la calle Resolana y desde un balcón o ventana, la verdad es que no lo pude localizar, tiraron un cubo de agua y me lo llevé enterito".

El propio armao abundaba en cómo tras dos años de pandemia había personas que no eran capaces de aguantar los pocos minutos que tarda en pasar la formación: "No deja de ser una anécdota pero deja claro que cada día vivimos en una sociedad muchísimo más pobre en todos los sentidos. El respeto sólo se puede aplicar en una dirección. Puedo entender que haya a quien le moleste que pase la Centuria tocando debajo de su casa, pero en paso ordinario tarda en pasar unos 3 o 4 minutos. Si no somos capaces de soportar eso es que no merecemos vivir en comunidad. Como os digo no deja de ser una anécdota pero el fondo de la cuestión es muy triste".

Así desfiló anoche @BandaCenturia por las Calles del Barrio de la Macarena en el ensayo del desfile del Jueves Santo tarde.#SonesMacarenos #SSantaSevilla22 #SSanta2022 #TDSCofrade pic.twitter.com/Jp2ILD3LD7 — 𝐋𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐨𝐭𝐚 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥 (@israel198441) March 22, 2022

Los ensayos de los armaos durante la cuaresma siempre han sido un acontecimiento en el barrio de la Macarena. Muchos los hermanos y vecinos se unen al cortejo para disfrutar de un momento único que sólo se repite un par de veces al año coincidiendo con el septenario en honor a la Virgen de la Esperanza.