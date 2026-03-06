Vía Crucis del Cautivo de San Pablo 2026: horario y recorrido completo

La Cuaresma de 2026 en Sevilla vive este viernes 6 de marzo una de sus primeras citas destacadas en el Polígono de San Pablo con la celebración del solemne Vía Crucis organizado por la Hermandad de San Pablo, presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado.

Este culto externo partirá desde la Parroquia de San Ignacio de Loyola, templo de la corporación, y recorrerá varias calles de la feligresía en un acto que cada año reúne a numerosos vecinos y devotos.

La jornada comenzará con la Solemne Función, que se celebrará en la parroquia a las 17:30 horas. Una vez concluido el acto litúrgico, dará comienzo el Vía Crucis a las 18:30 horas, iniciándose la salida de la comitiva con la imagen del Señor. Durante el recorrido se rezarán las distintas estaciones hasta el regreso al templo, previsto aproximadamente sobre las 21:00 horas.

El itinerario fijado por la hermandad para este año es el siguiente: Salida (18.30 horas), Avenida Pedro Romero, Calle Frascuelo, Calle Guerrita, Calle Manuel Luna, Calle Eduardo García-Morato, Calle Jerónimo Miura, Calle Antonio Lara, Avenida Pedro Romero y Entrada (en torno a las 21.00 horas).

Este recorrido permitirá que la imagen del Señor transite por algunas de las calles más representativas del barrio, facilitando que muchos vecinos puedan participar en el rezo del Vía Crucis desde sus propias puertas en un ambiente de silencio, oración y recogimiento.

Una iniciativa para los devotos impedidos

La hermandad también ha tenido un gesto especial con aquellos hermanos o devotos que no pueden desplazarse para participar en el acto. La corporación habilitó durante los días previos un plazo para que personas impedidas o con dificultades de movilidad pudieran comunicar su situación a la Secretaría. De este modo, si el Vía Crucis pasa por su domicilio, las andas de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado podrán realizar una breve parada, permitiendo que estos fieles puedan acompañar al Señor desde sus propias casas.

El Vía Crucis de este año adquiere además un carácter especial, ya que en 2025 no pudo celebrarse por las calles del barrio debido a la lluvia, teniendo que desarrollarse finalmente dentro del templo. La imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado de San Pablo volverá así a recorrer su feligresía, llevando el rezo de las estaciones por diferentes rincones del barrio y propiciando una noche de devoción y preparación propia de la Cuaresma.