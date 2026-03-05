Viacrucis de San Esteban con la mirada puesta en el Centenario de la Hermandad

Como cada primer viernes de marzo, Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, estará expuesto en veneración durante todo el día en la iglesia de San Esteban. Una cita que este año tiene el sabor de la celebración de los cien años en el que la Puerta de Carmona se viste de celeste y crema cada Martes Santo. Preludio de otro de los días más esperados en la antigua calle Ancha de San Esteban, el del Vía Crucis con Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje. El barrio está acostumbrado a verlo cada día, pero desde hace unos meses, las obrass de la fachada del templo han tapado la ventana, así que este año hay ganas de verlo en la calle.

Por eso hay cierta expectación por el Via Crucis de este sábado 7 de marzo. El rezo comenzará a las 19:00 en la iglesia de San Esteban para seguir por la calle del mismo nombre, la plaza de Pilatos, la calle Águilas, Alfalfa, Odreros, Boteros, San Ildefonso, Caballerizas, Plaza de Pilatos, Medinaceli, y entrada en la iglesia de San Esteban a las 21:50. Entre los vecinos se echa un poco en falta el recorrido por Vidrio, Tintes, Conde Ibarra y la zona de San Bartolomé con la visita a la plaza de las Mercedarias.

La Coral Polifónica de San Esteban, situada junto a la puerta ojival, acompañará el Vía Crucis durante las dos primeras y la última estación dentro del templo. Durante el rezo del resto de estaciones lo acompañará un cuarteto de viento de la Banda de Música de las Cigarreras.

Actos por el centenario

Tras la presentación del cartel el pasado 28 de enero se han sucedido varios actos dentro de la conmemoración de los cien años de la corporación del Martes Santo como la presentación del sello a cargo de Juan Carlos Aguilera García, director de la Oficina Principal de Correos en Sevilla, quien destacó el valor cultural y social que representan este tipo de iniciativas, subrayando la importancia de reconocer a instituciones centenarias que forman parte del patrimonio vivo de nuestra ciudad.

Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje cuando se fundó la hermandad. / archivo de la Hermandad de San Esteban

Antes de irme, San Esteban

La Agrupación Musical Virgen de los Reyes estrenó el pasado 25 de febrero en la Casa de Pilatos la marcha “Antes de Irme, San Esteban” por el Centenario de la Cofradía de la Puerta Carmona. Se trata de una composición de José Manuel Sánchez Crespillo creada expresamente para conmemorar los cien años de historia de la hermandad. La obra, concebida como un homenaje sonoro a la devoción y al sentimiento que rodean a la corporación del Martes Santo, fue recibida con una larga y sentida ovación por parte del público asistente.

La nueva composición destaca por su profundidad melódica y su riqueza en matices, combinando la fuerza característica del estilo de la formación con pasajes íntimos y evocadores que reflejan el arraigo y la identidad de San Esteban en el corazón del barrio y de Sevilla. Con esta pieza, el autor ha querido plasmar musicalmente la emoción de la despedida, el recogimiento y la esperanza, en un diálogo constante entre tradición y renovación.

Desde Virgen de lso Reyes han afirmado que la marcha "es una responsabilidad tremenda por la importancia que supone una efeméride como lo es el centenario de una Hermandad de le envergadura de San Esteban, y para ello hemos apostado por un autor del renombre con el que nunca habíamos trabajado. La marcha, con una dedicatoria tanto histórica como espiritual muy especiales, será parte fundamental de nuestro repertorio en este 2026".

No queda aquí este estreno musical. El próximo 11 de marzo, la iglesia de San Ildefonso acoge el concierto de la Banda de Música María Stma. de la Victoria, Las Cigarreras, donde se esternará la vesión para palio de Antes de irme, San Esteban. El concierto dará comienzo a las 21:30.