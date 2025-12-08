La Esperanza Macarena ha regresado al culto este lunes 8 de diciembre, después de permanecer 118 días en restauración a cargo del conservador Pedro Manzano. Una jornada marcada por la emoción y el júbilo en el barrio, donde más de 15.000 personas se han acercado para contemplar a la Virgen, que vuelve a presidir su Basílica tras casi cuatro meses de ausencia.

En el marco de esta celebración, la Centuria Macarena ha protagonizado un bando anunciador extraordinario para conmemorar el esperado regreso de la Imagen. La formación partió desde la Plaza del Pumarejo y recorrió las calles Relator, Parras, Escoberos y Muro antes de enfilar su llegada a la Basílica, pasadas las 21.30 horas. Allí, fueron recibidos entre aplausos y un espectáculo de fuegos artificiales que puso el broche final a una jornada histórica para la Hermandad y para todo el barrio de la Macarena.