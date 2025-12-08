El Carmen de Salteras celebra el regreso de la Macarena con un bando anunciador

La banda del Carmen de Salteras en el regreso al culto de la Esperanza Macarena

El 8 de diciembre de 2025 será recordado por toda Sevilla. Un día de júbilo por la reposición al culto de la Macarena que se evidencia en las calles aledañas a la basílica. Y en esta alegría no podía faltar la música, especialmente la que acompaña a la dolorosa más universal cada Madrugada: el Carmen de Salteras.

La formación musical protagoniza un bando anunciador con motivo de este regreso. Sus componentes han salido desde el puente de la Barqueta para realizar un pasacalles que ha acabado delante del templo macareno.

Ya dentro de la basílica, el Carmen de Salteras ha protagonizado un concierto ante la sagrada imagen, por la que siguen pasando centenares de devotos en una inmensa cola que rodea toda la muralla.

La participación del Carmen de Salteras en esta jornada de reencuentro fortalece la vinculación entre la corporación de la Madrugada y la formación musical, cuyos sones se han hecho inseparables de la Virgen de la Esperanza.