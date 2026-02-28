Como cada sábado, repasamos en El pájaro morado las novedades más reseñables en clave cofradiera de estos últimos días. Una semana que viene marcada, naturalmente, por el decreto de cierre urgente de la parroquia de San Julián, que será objeto de una restauración los próximos meses. Dicha determinación ha precipitado los acontecimientos y, tras el memorable Vía Crucis presidido por el Cristo de la Buena Muerte, apenas horas después se notificaba la necesidad de abandonar el templo tanto por parte de la cofradía del Domingo de Ramos -que saldrá desde Santa Marina este año- como la corporación del Rosario. Los cofrades de la Hiniesta marcharán a Santa Isabel y la cofradía letífica desarrollará su culto en San Marcos. Además, repasamos otras novedades como la polémica protagonizada por los hosteleros con la llegada de los palcos a la Plaza de San Francisco, la apertura de la nueva puerta de la parroquia de Bellavista o los nuevos proyectos de Gonzalo Navarro para la Macarena y Montesión.