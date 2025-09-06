La defensa del arte sacro, las estampas de la Misión de la Esperanza y otros temas
El pájaro morado
El curso arranca con intensidad en clave de información cofradiera
El gremio del arte sacro denuncia amenazas desde Pakistán
Tal y como vaticinábamos, el inicio del curso cofradiero viene marcado por un aluvión de noticias y de actualidad en relación a nuestras hermandades y cofradías. En El pájaro morado de este sábado repasamos todas las novedades de estos últimos días, con especial atención a la problemática que atraviesa el gremio del arte sacro y las denuncias y amenazas llegadas desde Pakistán y otros países.
Asimismo, nos detendremos en la visita de la Delegación de Patrimonio a la Macarena para conocer el estado de la restauración de la Virgen, los horarios e itinerarios de la Misión de la Esperanza que dejarán instantáneas para el recuerdo, la firma del contrato de comodato entre la Compañía de Jesús y los Javieres para establecerse en el Sagrado Corazón, la salida extraordinaria de la Anunciación de Juan XXIII y otros muchos detalles que no han pasado desapercibidos.