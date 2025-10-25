La Esperanza de Triana sigue protagonizando este mes de octubre con un nuevo traslado tras completar su misión evangelizadora en el Polígono Sur. La imagen es llevada este sábado desde la parroquia de San Jacinto hasta la Catedral de Sevilla para presidir los cultos del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción, que la hermandad defendió y promovió el 1 de noviembre de 1950. Podrás seguirlo desde aquí con el streaming de 101TV.

En esta ocasión, la Virgen va en su palio con un cortejo formado por una cruz alzada y un cuerpo de acólitos. El recorrido es idéntico al que realizó para la participación en la procesión de clausura del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular el 7 de diciembre de 2024.

La salida está prevista para las 8:00 y el itinerario es el siguiente: Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Plaza del Altozano, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Puente de Isabel II, Reyes Católicos (10:05), Pastor y Landero, López de Arenas, Adriano, visita a la Hermandad del Baratillo en su capilla (11:40), Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y entra en la Catedral por la Puerta de Palos a las 13:40.

El acompañamiento musical corre a cargo de la Banda de Música María Santísima de la Victoria, de Las Cigarreras.

La Esperanza va con el manto de los dragones, hecho por el taller de los Sobrinos de José Caro, según diseño del ceramista José Recio del Rivero. Precisamente, con este manto salió por última vez desde San Jacinto en 1962. Lleva una saya inspirada en la donada por el torero Juan Belmonte en 1937, realizada en oro fino en el taller de los sucesores de Esperanza Elena Caro en 2018.