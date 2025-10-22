La Hermandad de la Esperanza de Triana vive este miércoles una jornada de gran significado con el traslado de Nuestra Señora de la Esperanza a la iglesia de San Jacinto, templo con el que mantiene una profunda vinculación histórica y sentimental. La salida está prevista a las 20:30 horas desde la Capilla de los Marineros, en la calle Pureza, a la que la Virgen regresó el pasado sábado tras concluir la Misión Evangelizadora en el Polígono Sur.

La dolorosa será portada en andas y acompañada musicalmente por la Banda de Las Cigarreras, en un recorrido que evocará los lazos entre la hermandad y este histórico templo dominico. El itinerario fijado discurrirá por Pureza, Plaza del Altozano, San Jacinto, con visita a la Hermandad de la Estrella, para continuar por Pagés del Corro y concluir con la entrada en la parroquia de San Jacinto.

La relación entre la Esperanza de Triana y este templo se remonta a 1872, cuando la hermandad trasladó allí sus imágenes tras la incautación de su antigua capilla de la calle Larga por parte de la Junta Revolucionaria. Desde entonces, San Jacinto fue su sede hasta el Viernes Santo de 1962, año en que la corporación regresó definitivamente a su actual emplazamiento en Triana. Este traslado marca el inicio de los actos finales conmemorativos del aniversario que celebra la corporación trianera. Será el sábado cuando la imagen, ya bajo palio, marche en procesión hacia la Catedral de Sevilla, donde se pondrá el broche a esta efeméride.

En cuanto a la vestimenta, la Virgen luce para esta ocasión el nuevo manto bordado sobre terciopelo verde, ejecutado en el taller de Pepi Maya según el diseño del hermano Francisco Javier Sánchez de los Reyes. Viste además la saya inspirada en la donada por el torero Juan Belmonte en 1937, realizada en oro fino por los sucesores de Esperanza Elena Caro en 2018. Como toca de sobremanto, porta la reproducción de la histórica toca de volantes, confeccionada en 2024 por Alfonso Aguilar (Encajes de Sevilla). La cita promete imágenes cargadas de emoción, en un regreso que combina historia, devoción y arte en torno a una de las advocaciones más queridas de la ciudad.