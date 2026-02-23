El Cristo de la Buena Muerte, titular de la corporación de la Hiniesta del Domingo de Ramos de Sevilla, preside el Vía Crucis de las Hermandades 2026, que organiza el Consejo de Cofradías. La presencia de esta imagen en el acto sitúa el foco en una de las citas señaladas del calendario cofrade. Con motivo de este Vía Crucis, la imagen sale de la parroquia de San Julián a las 16:15 y regresa a ella a las 12:00 de la noche, tras la celebración del acto en la Catedral de Sevilla. El horario marca una jornada larga, con un itinerario que culmina en el templo catedralicio en la ida y en la parroquia de San Julián.

En total, serán casi ocho horas en la calle para que hermanos y devotos puedan contemplar de cerca una de las mejores obras de Antonio Castillo Lastrucci.