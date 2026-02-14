Regresa, como cada semana, El pájaro morado, la ventana de 'El Palquillo' donde repasamos las noticias más destacadas de la semana en clave cofradiera. A tan solo unos días del Miércoles de Ceniza y, por ende, de la llegada de una nueva Cuaresma, nos detenemos en algunas de las claves más reseñables, como por ejemplo el itinerario del Vía Crucis del Consejo de Hermandades presidido por el Cristo de la Buena Muerte. El cortejo accederá a la Catedral por la Puerta de Campanillas debido al perímetro establecido en el entorno de la Giralda por la caída de una de las azucenas con motivo del temporal.

Además, analizamos la restauración de los titulares del Valle por parte de Pedro Manzano o la reapertura definitiva de la iglesia del Sagrado Corazón, donde la hermandad de Los Javieres ya celebra sus primeras misas.