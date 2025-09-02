La Virgen de los Dolores del Cerro estrenará nueva toca de sobremanto la Semana Santa 2026

Un proyecto patrimonial de primera calidad para la dolorosa de todo un barrio. La Virgen de los Dolores del Cerro del Águila estrenará una nueva toca de sobremanto, una iniciativa impulsada por un grupo de hermanos y devotos. Dicha pieza, diseñada en septiembre de 2024, cuenta con la firma de Alfonso Aguilar, maestro bolillero y encajero, y la intención de la corporación es que sea estrenada el próximo Martes Santo en la estación de penitencia.

El boceto de la nueva toca para los Dolores del Cerro / Alfonso Aguilar

Realizada con la técnica de encaje de bolillos con hilo de oro, su diseño presenta pequeños rombos que aluden a los característicos medallones de su manto de salida. Aquellos hermanos que deseen colaborar en la realización de esta nueva ofrenda para la Virgen pueden contactar con la mayordomía a través del correo mayordomiacerro@doloresdelcerro.com. Aguilar, que lleva trabajando en el mundo del encaje de bolillos desde hace dos décadas, ha trabajado para infinidad de cofradías como la Sed, la Quinta Angustia o, recientemente, en una toca para la Esperanza de Triana.