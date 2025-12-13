La Virgen de Montserrat se cita con la historia en el rosario por el Santuario catalán

Una mañana de ensueño en un entorno irrepetible, cargado de profundidad, espiritualidad y misticismo. La Virgen de Montserrat ha protagonizado este sábado un hito imborrable en la historia de nuestras cofradías. La dolorosa del Viernes Santo ha recorrido, en santo rosario, los aledaños del Santuario de Montserrat en Cataluña, un acontecimiento de singular trascendencia. La imagen se encuentra en el corazón del catolicismo catalán con motivo del primer milenio de dicha Abadía, un lugar de peregrinación de carácter universal para todos los cristianos.

La Virgen de Montserrat en las alturas del Santuario / José Joaquín León

En el marco de los actos programados por esta visita extraordinaria, la Virgen ha recorrido los aledaños del templo en rosario, y ubicada en el palio de traslados de la Virgen del Rosario de Montesión. Sobre las diez de la mañana partía la comitiva compuesta por un nutrido grupo de hermanos, encabezados por el hermano mayor Juan Antonio Coto, y representantes públicos, entre ellos, Patricia del Pozo, Delegada de Cultura (ha resultado esencial el apoyo institucional de la Junta de Andalucía) o Evelia Rincón, quinta teniente de Alcalde del Ayuntamiento. Con el sol poco a poco desperezándose por entre las montañas, disipándose las nieblas matinales de diciembre, los primeros rayos del día doraban el rostro impagable de esta dolorosa, una de las más logradas de nuestra Semana Santa, vestida para esta ocasión con un terno de la Virgen la Amargura de los Afligidos de San Fernando, realizado por Paquili.

El palio del Rosario de Montesión acoge a la dolorosa en esta cita inolvidable / José Joaquín León

Durante este rosario cantado, al modo de Gines, la Virgen de Montserrat nos ha regalado estampas inolvidables, tan solo enmarcada por el escarpado del terreno y la orografía, y la inmensidad de este santuario donde recibe culto la 'Moreneta', que fue ayer venerada en besamanos por la expedición hispalense, donde figuraba también el pregonero de la Semana Santa 2026, José Antonio Rodríguez. Un espacio tremendamente "fotogénico", como relata José Joaquín León, consejero editorial de Grupo Joly. También han participado diversas hermandades de Barcelona y otras provincias, como Lleida. Las andas, dirigidas por Fernando Fernández Goncer, han sido portadas también en ocasiones por costaleros de L'Hospitalet. A las doce de la mañana se celebra santa misa presidida por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, también presente en este culto quién sabe si irrepetible. También se ha desplazado para la eucaristía Juanma Moreno, el presidente de la comunidad.

Juanma Moreno, con la Virgen de Montserrat en el Santuario / José Joaquín León

La imagen regresará en las próximas horas a Sevilla, también trasladada vía terrestre con todas las medidas de seguridad necesarias, así como el resto de enseres.