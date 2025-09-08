La Virgen de Montserrat vestirá el manto de los Afligidos de San Fernando en el rosario de Cataluña

Más detalles de cara a uno de los acontecimientos cofradieros más relevantes del siglo XXI, y para el que se trabaja con especial esmero y dedicación por San Pablo. La Virgen de Montserrat portará un manto gaditano en el rosario vespertino que presidirá por la Abadía de Montserrat de Cataluña, el próximo 13 de diciembre. Se trata, en concreto, del manto de María Santísima de la Amargura, de la hermandad de los Afligidos, de la localidad de San Fernando.

Así lo ha dado a conocer la cofradía del Viernes Santo, que en apenas tres meses marchará con su titular hacia Cataluña para participar en los actos conmemorativos del primer milenio de la Abadía, a petición de la misma y aprobada posteriormente en cabildo de hermanos.

La pieza en sí es el manto de salida de esta dolorosa isleña, bordado en terciopelo azul en el año 2010 por Francisco Carrera Iglesias, 'Paquili'. "Desde aquí, agradecemos a esta Corporación haber tenido en cuenta la excepcionalidad de la situación planteada y el motivo extraordinario de dicha celebración y haber tenido a bien aceptar la petición que le ha realizado esta Cofradía", señala la hermandad.

De este modo, este manto se suma al conjunto ya anunciado para dicha efeméride, y es que la Virgen de Montserrat realizará dicho rosario en el palio de traslados de la Virgen del Rosario de Montesión, el que suele utilizar en la amanecida del 1 de noviembre en su particular rosario de la aurora. Un rematado conjunto para una ocasión irrepetible.