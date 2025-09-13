La Virgen de la Presentación será retirada del culto para la realización de un TAC

La hermandad del Calvario ha informado acerca de la próxima retirada del culto de la Virgen de la Presentación, por un muy breve periodo de tiempo y con el objeto de profundizar en el estado de conservación de la imagen. En concreto, la dolorosa será trasladada a un centro especializado para la realización de un TAC o prueba diagnóstica la noche del 13 de septiembre, al cierre de la parroquia de la Magdalena y de manera segura y controlada, y durante toda la jornada del domingo 14 estará siendo objeto de esta prueba, para regresar al culto el lunes 15 con plena normalidad.

Esta medida, adoptada en cabildo de oficiales el pasado miércoles, tiene un carácter eminentemente preventivo, es decir; el objetivo es conocer en mayor profundidad y con las herramientas tecnológicas hoy disponibles el estado en que se encuentra la Virgen. El TAC permite, entre otras ventajas, descubrir algún tipo de afección en las imágenes, la presencia de seres vivos dañinos para la madera o, por ejemplo, grietas o afecciones similares. Es una práctica habitual y son infinidad las cofradías que han sometido a este tipo de tratamiento a sus titulares, mediante rayos X.

La Virgen de la Presentación es una dolorosa de candelero para vestir, atribuida al escultor decimonónico Juan de Astorga. Aunque no está documentada su ejecución, se ha supuesto su talla entre 1834 y 1839 a causa de sus características estilísticas dentro de la producción de este escultor.