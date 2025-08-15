La Virgen de los Reyes, una devoción a prueba de olas de calor

Sevilla celebra este viernes la Solemnidad de la Asunción con la procesión de la Virgen de los Reyes. El culto externo de la Patrona de la ciudad y su Archidiócesis es uno de los ritos ineludibles del verano para miles de fieles que acuden cada año a esta cita, sin importarles interrumpir las vacaciones. Las altas temperaturas de estos días se dejarán sentir desde bien temprano. Se prevé que a lo largo del recorrido, y pese a la hora temprana, los termómetros superen ya los 30 grados. Un valor tampoco extraño para una festividad en la que el abanico se convierte en accesorio de primera necesidad.

El calor ha protagonizado los cultos previos al 15 de agosto. La celebración de la novena desde el pasado día 6 ha coincidido con un periodo en el que los termómetros se han situado por encima de los 40 grados. Esta circunstancia, según apuntan fuentes de la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando, ha provocado cierta disminución de público. Incluso ha habido días en los que han quedado huecos libres en los bancos, algo impensable otros años. En todo caso, el número de asistentes no ha bajado del millar, cifra muy a tener en cuenta en jornadas en alerta roja y naranja por altas temperaturas, lo que refleja que la devoción por la Patrona de Sevilla resiste toda adversidad meteorológica.

Prueba de esta considerable asistencia es el dinero recaudado el penúltimo día de novena, colecta que se destina cada año a una ONG de la Iglesia. Los fieles que acudieron el pasado miércoles aportaron 6.506,17 euros, cantidad similar a la de años anteriores. El dinero se entregará a Onuva, una comunidad católica, ubicada en La Puebla del Río, que lleva más de cuatro décadas atendiendo a personas sin recursos económicos, en la más absoluta indigencia. En las instalaciones que posee en dicho municipio se asiste a jóvenes con discapacidades psíquicas, personas sin hogar, inmigrantes con enfermedades crónicas y a todas aquellas personas abandonadas.

Máximas de 41 grados

Esta colecta supone la principal labor de caridad que se lleva a cabo durante los cultos agosteños de la Virgen de los Reyes, que, como se ha mencionado, han estado marcados por el calor. La situación meteorológica continuará este 15 de agosto. Para la presente jornada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé unas máximas de 41 grados y mínimas de 25, por lo que la procesión comenzará tras una madrugada sofocante.

Los primeros peregrinos llegarán a la Catedral poco antes de las 5:00, cuando se abran la puerta de San Miguel y la del Bautismo, en la Avenida de la Constitución. Son los accesos este año para acudir a las misas previas a la procesión, que tendrán lugar en el trascoro a las 5:30, 6:00 y 6:30. Concluida la última eucaristía, comenzará a organizarse el cortejo desde esta zona del templo metropolitano. A las 8:00, como marca la tradición, la Virgen de los Reyes estará situada en la Puerta de los Palos. Llevará el manto verde, uno de los más ricos que posee y que ha sido restaurado recientemente en los talleres de Sucesores de Esperanza Elena Caro.

Los últimos años la procesión ha ido retrasando su entrada, por lo que dura más de hora y media. En todo caso, antes de las diez de la mañana ya habrá concluido. Comenzará entonces la misa estacional en el trascoro, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. A su finalización, la Virgen no volverá a la Capilla Real, donde se está restaurando el retablo que la cobija, sino que permanecerá en el trascoro. Aquí se celebrará, desde mañana sábado, la octava a las 8:30, y el segundo besamanos los días 20 y 21.

Otros cultos

La Solemnidad de la Asunción tiene una segunda parte a lo largo de la mañana. Cada vez son más los cultos marianos que se celebran esta jornada en la capital. Este año hay dos novedades, con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma asuncionista. Una la protagoniza la Hermandad de la Lanzada, cuya titular, la Virgen del Buen Fin, estará expuesta en besamano extraordinario, en la iglesia de San Martín, de 9:30 a 13:30. Muy cerca de allí, en la capilla de la calle Amparo, la Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina celebrará, a las 12:00, solemne función. Se podrá acceder al camarín de la primitiva Pastora desde las 10:00 a las 14:00, excepto durante el oficio religioso. En poco más de un mes esta imagen mariana será coronada.

En la parroquia de San Ildefonso, de 10:00 a 13:00, la Virgen de los Reyes de la Hermandad de los Sastres también estará expuesta en veneración. A las 13:00 se celebrará la sagrada eucaristía. Y sin alejarse mucho del entorno catedralicio, en la capilla del Baratillo (barrio del Arenal), a las 11:00, tendrá lugar la misa en honor a la Virgen de la Caridad en su Soledad.

Uno de los clásicos de esta jornada es la visita a los conventos donde están expuestas las imágenes que representan la Dormición de la Virgen, el instante previo a su Asunción en cuerpo y alma a los cielos. En el Santo Ángel el horario de veneración es de 9:30 a 13:45 y de 19:30 a 21:45. En Santa Rosalía, en la calle Cardenal Spínola, se podrá contemplar a la Virgen de la Dormición. En el Pozo Santo, el horario para visitar la Virgen del Tránsito en el fastuoso altar que se monta cada año por estas fechas es de 9:30 a 14:00. Y cruzando el puente, en el monasterio de Consolación (Las Mínimas de Triana, en la calle Pagés del Corro), también se encuentra una interesante Virgen del Tránsito. La misa aquí se celebra a las 10:30.