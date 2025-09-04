La Virgen de las Tristezas de la Vera Cruz ya cuenta con una calle en el barrio de San Vicente

El hermano mayor de la Hermandad de la Vera Cruz, José María Tortajada Sánchez, y el teniente de alcalde, Manuel Alés, junto a Carlos Coloma, párroco de San Vicente, han descubierto en la mañana de este jueves el rótulo con la nueva denominación de la antigua calle Antolínez. La vía tendrá el nombre de la titular mariana de la cofradía aledaña de la calle Baños: María Santísima de las Tristezas.

El acto, abierto por las palabras del director espiritual de la hermandad y presidido por un cuadro con la fotografía de la imagen, se desarrolló con la presencia de multitud de hermanos, devotos y feligreses de la iglesia del Dulce Nombre de Jesús.

Tomó el testigo del párroco el hermano mayor, que agradeció "al Casco Antiguo, a su delegada y a su directora por el apoyo en el anhelo de la hermandad de la Vera Cruz por tener en el barrio de San Vicente una calle con el nombre de María Santísima de las Tristezas, como ya existe con el nombre de Jesús de la Veracruz".

Tortajada se congratuló de esta inauguración porque "esto es para alegría de los vecinos y de los sevillanos, que cuando pasen por la esquina de esta calle verán su nombre, y en poco tiempo su imagen en un azulejo, y se podrán encomendar a ella cada día, pedirle y darle gracias". Certificaba así el hermano mayor que la rotulación irá acompañada de un azulejo con la imagen de la Virgen.

También hubo un recuerdo a los que ya no están, "a tantos cruceros como están en el cielo que llevaron a su Virgen en el corazón y hoy están para siempre delante de ella", declaró emocionado. Acto seguido finalizó entre continuos agradecimientos deseando que este logro "sea un nexo de unión entre todos los cofrades, entre todos los cristianos y, lo más importante, que siempre esté María en nuestras vidas".

Manuel Alés intervino seguidamente para cerrar el acto. Declaró que esta rotulación es "un reconocimiento a una devoción, a una devoción como es la de María Santísima de las Tristezas, una devoción arraigada en el barrio, arraigada en Sevilla, de una de las mejores dolorosas del siglo XX, de una devoción que hoy está sellada en los muros de la ciudad de Sevilla". El concejal también valoró el "reconocimiento a una hermandad como la de la Vera Cruz que hace tantos siglos que se fundó allí en la Casa Grande de San Francisco, que tanta vinculación tiene con la corporación municipal".

También consideró que "es de justicia, es un reconocimiento también a tantos hermanos, a tantas juntas de gobierno que han luchado por que siga en pie la hermandad de la Vera Cruz con tantas dificultades a lo largo de su historia y que hoy ve premiado ese esfuerzo con esta rotulación a una de esas devociones grandes de la ciudad y del barrio como es María Santísima de las Tristezas".

Manuel Alés, junto al hermano mayor, bajo el nuevo rótulo dedicado a la Virgen de las Tristezas. / D.S.

A la inauguración de la calle también asistieron Angie Moreno, delegada de Turismo; Amidea Navarro, delegada de Patrimonio y del Distrito Casco Antiguo; Marcelino Manzano, deán del Cabildo Catedral; Francisco Vélez, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías; Juan Carlos Cabrera, concejal del PSOE; Fernando Rodríguez Galisteo, concejal de Vox; y numerosos miembros de la junta de gobierno de la Vera Cruz.

Esta rotulación se une a las ya realizadas en torno a devociones vitales de la ciudad, como la Soledad de San Lorenzo, con la inauguración de su plaza detrás de la parroquia en marzo; o el Santo Crucifijo de San Agustín y la Virgen de la Candelaria en meses pasados.