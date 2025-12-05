Vuelve la Macarena: la Virgen regresará al culto el 8 de diciembre

Es, sin duda, la noticia que tantos y tantos devotos anhelaban conocer y que ha mantenido en vilo a toda una ciudad. La Esperanza Macarena volverá al culto el 8 de diciembre. La hermandad ha confirmado la fecha definitiva del regreso de la Virgen de la Esperanza tras la culminación del proceso de restauración al que ha sido sometida durante estos últimos meses, por parte de Pedro Manzano y bajo la supervisión de una comisión de expertos.

El horario para que los hermanos y devotos puedan venerar a la Santísima Virgen en la cercanía será:

Lunes 8 de diciembre, de 6:00 a 23:00.

Martes y miércoles 9 y 10 de diciembre, de 7:00 a 21:00 horas

De esta manera, este icono universal de la devoción hispalense volverá al culto el próximo lunes, Festividad de la Inmaculada Concepción, con objeto de que el mayor número posible de fieles pueda reencontrarse con su devoción. Tras la fallida intervención de mantenimiento practicada por el profesor Arquillo y los tristes acontecimientos que se sucedieron las horas posteriores al sábado 21 de junio, los hermanos aprobaron en un histórico cabildo el 29 de julio la restauración de la Virgen, previa presentación de un informe del IAPH en el que se señalaban las diversas y varias afecciones que padecía la imagen, no solo a nivel superficial (regrueso de párpados) sino estructural. El 12 de agosto fue retirada del culto y casi cuatro meses después la Macarena volverá, con mayor esplendor que nunca, a recibir las oraciones de miles de personas que esperan, así, resanar todas las heridas.

Así, la junta de Fernández Cabrero tendrá la opción de restituir el culto de la Virgen, tras el anuncio por parte del nuevo hermano mayor electo, Fernández Cabezuelo, de cederles la gestión tanto del regreso de la imagen como del próximo besamanos, que se espera más especial si cabe. Ya el pasado jueves Pedro Manzano emitió un comunicado señalando que el proceso de restauración alcanzaba su fin y que la Virgen regresaría "muy pronto".