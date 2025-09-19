20 VPO del nuevo barrio de la Cruz del Campo siguen sin adjudicar seis meses después

Representación de la fachada de los 92 pisos que se edificarán en la Cruz del Campo.

La empresa municipal de vivienda Emvisesa busca adjudicatarios para 20 viviendas protegidas que permanecen disponibles en la promoción de la Cruz del Campo, pese a que la convocatoria inicial se abrió hace ya seis meses.

La entidad ha remitido un correo a unas 9.000 personas inscritas en el registro de demandantes, informándoles de la existencia de estos inmuebles y ofreciendo un plazo extraordinario hasta el 26 de septiembre para manifestar interés.

Según los criterios de adjudicación, estas viviendas se destinarán con carácter preferente a familias numerosas, víctimas de violencia de género o personas con movilidad reducida que puedan acceder a alguno de los pisos adaptados.

Una promoción con polémica por los precios

La promoción “Residencial Cruz del Campo” consta de un total de 92 VPO, cuya primera piedra se colocó en el mes de marzo. En aquel momento, la iniciativa generó una gran expectación: casi 20.000 personas se inscribieron, aunque finalmente solo la mitad participó en el sorteo celebrado el día 28 de ese mismo mes.

No obstante, el proyecto no estuvo exento de controversia. Muchos solicitantes criticaron los precios de las viviendas, que para tratarse de protegidas consideraban demasiado elevados. Según Emvisesa, los importes —incluyendo garaje y trastero— oscilan entre 174.510 y 318.039 euros sin IVA, lo que en la práctica supone unos 200.000 a 350.000 euros con impuestos incluidos, dependiendo del número de dormitorios.

Tipologías y características

El residencial ofrece viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con superficies útiles que van de 51,57 m² a 107,66 m². En total, el complejo incluye 102 plazas de garaje, 2 locales comerciales y zonas comunes.

Dentro de la promoción, se contemplan 37 tipologías distintas de vivienda en función de la orientación, disposición y número de habitaciones.

Las 53 viviendas de dos dormitorios tienen un precio medio (con garaje y trastero, sin IVA) de 199.771 euros .

tienen un precio medio (con garaje y trastero, sin IVA) de . Las 32 de tres dormitorios alcanzan una media de 259.203 euros .

alcanzan una media de . Las 3 de cuatro dormitorios se sitúan en torno a 316.646 euros.

Con esta nueva convocatoria, Emvisesa intenta dar salida a los inmuebles que permanecen vacantes y reactivar una promoción que, pese a su envergadura, no ha logrado cubrir toda la demanda inicial.