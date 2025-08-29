Así son las 92 VPO de madera en Valdezorras: alquiler desde 230 euros al mes

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), ha impulsado la construcción de la primera promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la historia del barrio de Valdezorras, un proyecto que destaca al utilizar la madera como material principal de la estructura.

Recreación virtual de las 92 VPO que tendrá Valdezorras / Emvisesa

La promoción incluye 92 viviendas en régimen de alquiler asequible, con precios que oscilarán entre los 230 y los 492 euros al mes. El conjunto residencial estará ubicado en la calle Vereda de Poco Aceite y contará con 9.600 metros cuadrados construidos, de los que 644 se destinarán a zonas comunes como salas de estudio y áreas de encuentro, diseñadas para fomentar la convivencia vecinal.

El proyecto supone una inversión total de 13 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aporta 4,7 millones, el 36% del presupuesto. Según el Consistorio, las viviendas estarán terminadas y listas para entregar en marzo de 2026.

El alcalde, José Luis Sanz, ha subrayado que se trata de una iniciativa que “combina sostenibilidad, confort y eficiencia energética”, y que demuestra la voluntad del gobierno municipal de “extender la vivienda protegida a todos los barrios, con soluciones innovadoras y sostenibles”.