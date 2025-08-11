En marcha una ayuda para limitar las VPO a 115.000 euros en la provincia de Sevilla

Los ayuntamientos de la provincia de Sevilla podrán solicitar hasta el hasta el 25 de agosto las ayudas abiertas por la Diputación para financiar al 50 % las promociones que se destinen al alquiler con un tope de renta y la aportación de 50.000 euros por cada vivienda que se venda por no más de 115.000 euros

Se trata de la apuesta más novedosa del Programa Sevilla 2030 puesto en marcha por la institución provincial que ha recordado en un comunicado que el plazo se abrió el 21 de julio, tras las publicación de las bases en el BOP, e inicialmente estaba previsto que acabara el 8 de agosto, aunque se ha prolongado para dar facilidades a los ayuntamientos en la elaboración de sus proyectos.

La Diputación destinará al programa un máximo de 100 millones de euros hasta el año 2029, de los que 30 millones se han previsto ya para el presente ejercicio, 2025.

Con esta apuesta, el equipo que preside Javier Fernández quiere ir más allá del apoyo técnico que venía prestando a los ayuntamientos que lo solicitaban en materia de vivienda y responder a la creciente demanda ciudadana de inmuebles a precios asequibles, con medidas de respaldo económico a este tipo de actuaciones.

El reto es contribuir al ejercicio de la competencia municipal en la materia y que los ayuntamientos se doten de parques públicos suficientes para atender a los colectivos con más dificultades, así como facilitar la creación de hogares, aspectos clave para promover la cohesión social y territorial de la provincia.

Tal y como se recoge en las bases, el programa cuenta con una línea de actuación para vivienda destinada al alquiler o al alquiler con opción a compra y otra línea para vivienda en venta. Podrá tratarse de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de régimen especial o general.

La renta máxima de la vivienda destinada al alquiler no podrá ser superior a 350 euros al mes. Si es arrendamiento con opción a compra, la concertación de esta respetará las condiciones del plan de vivienda al que se acoja.

En el caso del alquiler, la Diputación subvencionará a los municipios un máximo del 50% del presupuesto estimado de cada proyecto, que puede ser gestionado directamente por el Ayuntamiento o por alguna entidad o sociedad de capital íntegramente municipal en cuyo objeto social conste la promoción de VPO, o bien mediante la colaboración público-privada.

Cuando la promoción esté destinada a la venta, el precio máximo de la vivienda no podrá ser superior a 115.000 euros, ya sean gestionados directamente por el Ayuntamiento o a través de sus entidades públicas dependientes o sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. La cuantía máxima subvencionable dentro de esta línea de venta será de 50.000 euros por cada vivienda.

Se podrán subvencionar tanto obra nueva como rehabilitación de viviendas libres para su calificación como VPO. Los ayuntamientos tendrán 48 meses para realizar la actuación en terrenos o viviendas de titularidad municipal y que deberán tener disponibilidad para su inmediata edificación.