Adepa critica el oscurantismo de las obras de las Atarazanas y exige que se definan los usos

"Nos preocupa que se esté gestando una modificación fundamental en el proyecto y que nos enteremos por unos hechos consumados". Estas palabras del arquitecto José García-Tapial resumen el sentir de Adepa con el trascurso de las obras de las Atarazanas. Esta asociación conservacionista, que ya consiguió que la Justicia paralizara un proyecto anterior y que por mandato de un juez forma parte de los acuerdos para rehabilitar el astillero y de la comisión de seguimiento, ha criticado este martes el oscurantismo con el que se están llevando a cabo las obras y la indefinición del uso final, una circunstancia que consideran fundamental a la hora de desarrollar los trabajos y que ya quedó definido en un acuerdo firmado en 2014.

En los últimos meses Adepa se ha dirigido de manera regular a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ante las noticias que estaban surgiendo sobre las obras y que habrían encendido las alarmas. Fundamentalmente, las quejas de Adepa surgen tras conocerse en octubre de 2022 los resultados del sondeo arqueológico, diez meses después del inicio de las obras. Según ha explicado García-Tapial, el acuerdo recogía la excavación de las naves 6 y 7 hasta su cota original, que según el sondeo previo de 1993, también realizado por el arqueólogo Fernando Amores, señalaba que el suelo original estaba a cinco metro de profundidad con respecto al actual. "Ahora se hace un sondeo en la barbacana que dice que eso no es así, sino que está a 2,40 metros. Eso significa un cambio fundamental en la concepción del edificio y significa que el proyecto original ya no vale", ha señalado el arquitecto municipal jubilado.

Desde Adepa han lamentado que no se haya informado ni a ellos ni a la opinión pública de este hecho trascendental. Por ello, han pedido realizar catas y sondeos en toda la longitud de las naves (desde la zona de la muralla en el lado este a la calle Temprado, en el extremos oeste) y otras transversales para saber si el suelo original se encuentra a la misma cota en todo el recinto. García-Tapial ha lanzado la hipótesis de que los suelos de la mayoría de los astilleros medievales presentaba una inclinación hacia el lecho del río para facilitar la salida de las embarcaciones: "Por eso la duda que planteamos es si estaba así también en las Atarazanas. Hay que tener en cuenta que en un edificio como este, con más de cien metros de longitud, un sueva declive de apenas el 3% puede llegar a incrementar la altura hasta los 3 metros en el extremo más cercano a la orilla. ¿Se ha verificado?". En este sentido, se ha pronunciado Fernando Díaz del Olmo, catedrático de la Universidad de Sevilla.

Joaquín Egea, presidente de Adepa, ha insistido en se excava en el resto de las naves, pretensión inicial de la asociación: "Si en la 7 no se puede y en la 1 tampoco porque están los restos de la pescadería, que se haga una profundización de la 2 a la 6. Los costes van a ser mucho menores porque no se va a hacer lo previsto en la 7".

García-Tapial ha sacado a colación un supuesto problema con unas aguas subterráneas del que se les informó verbalmente durante una de las visitas y que pondría en peligro la excavación de las naves 6 y 7. Por ello, ha reclamado más información para conocer a qué profundidad se encuentra exactamente el nivel freático o si se puede deber a un problema causado por alguna filtración, algo que ha calificado de normal en Sevilla y de fácil solución. "Este hecho justifica aún más la modificación del proyecto. ¿Son las causantes de los años en la iglesia y hospital de la Caridad? ¿Qué medidas se van a adoptar? Queremos informes técnicos serios y solventes al respecto", ha indicado.

Precisamente una de las luces rojas se ha encendido a raíz de la aparición de más de 300 grietas en la Caridad relacionadas directamente con las obras. Desde Adepa llevan meses reclamando a la Junta el informe sobre las posibles causas que ellos achacan a un posible defecto a la hora de realizar la excavación de la nave 7 que actualmente se encuentra parada. El aparejador José María Cabeza ha profundizado en este asunto y ha rechazo que los problemas deriven de la existencia de un viejo colector: "La Junta dice que las grietas son por el mal uso de este colector que existe, pero en los planos se ve que no pasa por debajo de las naves. El colector sale a la calle Temprado por debajo del cuerpo del siglo XVIII. Las fisuras a nuestro entender son por problemas de ejecución en la excavación que se habrían hecho por percusión, una técnica que no es la más adecuada".

Definir los usos que se le darán al viejo astillero

A Adepa también le ha alarmado que el consejero haya asegurado que los usos definitivos se verán cuando termine la obra o la idea de hacer un museo de arte contemporáneo en las Atarazanas, noticia avanzada por este periódico. Advierte que desde el 2014 se habla de que las Atarazanas sean un centro cultural dedicado al diálogo con América. Además, añaden que el destino de una rehabilitación ha de conocerse antes de la redacción del proyecto, pues cada uso requiere de unos equipamientos y dotaciones específicos. "Reclamamos que se diga el uso definitivo y que se realice a continuación el proyecto museográfico correspondiente", ha espetado García-Tapial.

Egea ha añadido que desde Adepa llevan aguantando los indecible y que no van a aceptar ninguna cláusula de confidencialidad más. Quieren que todos los ciudadanos sepan lo que está pasando y recalca cuáles son las líneas rojas: "No vamos a consentir que se haga una plaza mayor que desvirtúe la espacialidad de las Atarazanas ni que la entrada principal se abra a la calle Dos de Mayo. El sentido de las naves se debe respetar y mantenerse el acceso actual por la calle Temprado". Para que esto se cumpla no descartan ninguna acción.

El presidente de Adepa ha recordado que, aunque el convenio suscrito en su día entre Cultura y Adepa estipula que cualquier modificación del proyecto aprobado, ha de ser conocida y aprobada por la Comisión de Seguimiento, previamente a cualquier trámite administrativo, esta exigencia no se ha cumplimentado, ignorando por tanto la posible existencia y situación de ese reformado: "¿Tiene Cultura algo que decir al respecto?". Por último, García-Tapial ha recalcado que como técnico no se cree que se esté acometiendo el proyecto original con todas estas circunstancias sobrevenidas. "De una manera u otra tiene que existir un proyecto reformado", ha concluido.