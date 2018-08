El Alcázar sufre nuevas caídas de ramas y árboles el último mes

El arbolado del Alcázar vuelve a ser noticia por incidencias. En esta ocasión no hay que lamentar víctimas ni heridos, lo que no esconde la gran preocupación por el estado de los ejemplares –algunos de gran tamaño y bastante antigüedad– que pueblan el recinto monumental, uno de los más visitados de España y que los últimos meses ha batido récord de turistas.

Una semana después de que falleciera un hombre de 74 años al que el pasado 16 de mayo le cayó encima una rama de gran porte en el Patio del León, este periódico ha conocido que durante el último mes han ocurrido dos hechos similares en otras zonas del Alcázar, aunque esta vez sin que nadie resultara dañado.

El más reciente acaeció el pasado jueves 2 de agosto, a las 23:00, cuando se vino abajo una rama de considerables dimensiones de un olmo plantado en el camino lateral derecho de la Puerta de la Alcoba. Este acceso es el que se encuentra en el Paseo de Catalina de Ribera y por él entran y salen los asistentes que acuden durante el verano –de lunes a sábado– al ciclo culturalNoches en los Jardines del Alcázar. Según la programación de esta oferta de ocio, cada concierto comienza a las 22:30, por lo que la rama se desprendió cuando los espectadores se encontraban en el Cenador de Carlos V, donde se organizan dichos actos.

Fuentes municipales precisaron al respecto que del Cenador a la zona donde se produjo la caída hay una distancia de 200 metros. El lugar que acoge los conciertos está, en su mayoría, expedito de árboles y los que se encuentran más cercanos son naranjos de escasa altura.

Éste no es el único incidente ocurrido en el Alcázar las últimas semanas. Antes de que se cayera la rama mencionada se vino abajo una palmera ubicada en los jardines. Lo hizo por la tarde, una vez que el recinto palaciego se había cerrado a las visitas turísticas. El impacto provocó la rotura de uno de los bancos que jalonan los paseos de esta zona verde.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que, tras el accidente mortal ocurrido en mayo, todos los árboles del Alcázar están siendo objeto de una revisión. Con tal fin, quienes lo visiten pueden ver zonas acotadas donde se procede al saneamiento de los ejemplares.

La familia del fallecido la semana pasada reclamará al Ayuntamiento por esta muerte. J. C. C. resultó herido de gravedad tras venírsele encima una rama de la especie conocida como palo borracho, la cual también hirió gravemente a su mujer, quien no se ha recuperado de los daños causados hasta hace poco. La víctima permaneció dos meses y medio en el Hospital Virgen del Rocío. Hasta allí se desplazó el alcalde para interesarse por su estado, que se fue agravando hasta acabar con su vida. Tanto el fallecido como su esposa se encontraban aquella fatídica jornada en una visita organizada por el Distrito Macarena. Resultaron heridas leves otras seis personas.