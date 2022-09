Altadis: Planuente critica que el Ayuntamiento se olvida de reutilizar el puente de Hierro

La plataforma ciudadana Planuente, que trabaja por la recuperación del Puente de Alfonso XIII o de Hierro de Sevilla, ha lamentado que el Ayuntamiento de Sevilla ni siquiera contemple la reutilización de esta infraestructura para el enclave de Altadis, aun cuando el grupo inversor no había presentado objeción alguna para estudiar esta posibilidad.

La plataforma se refiere al inicio de los trámites urbanísticos en la Gerencia de Urbanismo de modificación del PGOU a fin de construir una pasarela peatonal de nuevo diseño desechándose la propuesta presentada y alegada para la recuperación del Puente Alfonso XIII de Sevilla (popularmente conocido como “de hierro”) en dicha ubicación.

Ha enviado un escrito en el que se muestran "sorprendidos" porque el Ayuntamiento ha obviado las "reiteradas peticiones y alegaciones de diversos colectivos de la ciudadanía de aprovechar y reutilizar el puente de Alfonso XIII para el enclave de Altadis".

Bajo estas líneas reproducimos literalmente el escrito de cinco puntos enviado por Planuente, cuyo portavoz es Carlos Fernández A.

PRIMERO. – Los integrantes de nuestros colectivos y asociaciones no podemos sino quedar sorprendidos por la noticia aparecida, y que no se hayan tenido en cuenta en el trámite anunciado las reiteradas peticiones y alegaciones de diversos colectivos de la ciudadanía de aprovechar y reutilizar el puente de Alfonso XIII para el enclave de Altadis, como se viene solicitando desde hace años, y sin que se haya motivado debidamente la desestimación de las alegaciones presentadas a ese respecto.

Al momento actual todavía la Gerencia de Urbanismo no ha hecho llegar contestación a las alegaciones presentadas por los colectivos, por lo que se ignora las posibles motivaciones que se hayan podido esgrimir para desestimarlas. Por ello le solicitaremos contestación motivada a fin de conocer que motivos pudieran oponer que justifique su postura.

No menos sorprendente llega a ser la afirmación de que “se realizó previamente una consulta pública durante un mes , sin que se haya recibido sugerencia alguna en este periodo previo de consulta”, lo cual, según se acredita por las alegaciones presentadas y demás escritos y peticiones, consta que es rotundamente incierto.SEGUNDO.- Lamentamos que ni siquiera se nos haya recibido por parte de la alcaldía, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, y sin que se haya ni siquiera estudiado esta opción, como venimos reiterando desde hace mas de dos años ya. Por lo anterior, no podemos sino entender como un acto de cinismo el expresarse a la opinión publica que se ha “contado con la opinión de la ciudadanía”, lo cual, a la vista del nulo caso que se ha hecho, resulta flagrantemente incierto. Así como es digno de lamento igualmente que la famosa “comisión” aireada en la prensa y mandada formar por el sr. Antonio Muñoz en el año 2017 finalmente parezca no haber sido otra cosa más que una mera puesta en escena sin contenido ni intención o cometido alguno.

TERCERO.- Igualmente lamentamos que la alcaldía haya ignorado la declaración institucional aprobada por unanimidad en el pleno de 17 de diciembre de 2020, por la cual se aprobada la recuperación de dicho puente de Alfonso XIII para Sevilla en un lugar “emblemático”, como llegó a afirmar públicamente el alcalde de Sevilla, en lo que podría interpretar como un profundo desprecio no ya a la ciudadanía de Sevilla, sino al resto de los partidos políticos con representación en pleno municipal. La aprobación por unanimidad de ésta declaración institucional implica que tenga que estudiarse, al menos, si el enclave de la parcela de Altadis es el sitio emblemático e idóneo. Que menos que eso. Si la alcaldía – contrariamente a la opinión generalizada formada - considerara que el enclave de Altadis no es emblemático o idóneo suficientemente, hemos instado a que señale otro, sin que hasta el momento se haya pronunciado, manteniendo silencio absoluto, y no dando alternativas dignas para el histórico puente de Sevilla.

CUARTO.- Por las conversaciones que se han podido tener con representantes del grupo inversor KKH – promotor del complejo para parcela de la antigua tabacalera -, se nos ha manifestado que por su parte no ha habido especial objeción ni dificultad en estudiar la opción de la recuperación del puente de Alfonso XIII, si bien han señalado que es “el Ayuntamiento” el que ha eludido esta opción a KKH, optando por desechar la recuperación del histórico puente de Sevilla. Una recuperación que lleva esperando su reconstrucción más de veinticinco años. Veinticinco años de promesas incumplidas a la sociedad sevillana por parte de sus dirigentes municipales.

El mero hecho de que ni siquiera haya habido voluntad, ni siquiera de estudiar o contemplar la opción, sería indicio de no otra cosa sino mera arbitrariedad y capricho de la alcaldía, que pudiera regirse por otros intereses distintos a los del interés general de la ciudad. Algo que debería explicarse suficientemente por parte de alcalde y su equipo. De ser así, lamentaríamos tener que creer que la responsabilidad sobre la no recuperación del puente de lo sevillanos recae exclusiva y únicamente sobre el alcalde de Sevilla y a su equipo por - en lo que parece ser un mero capricho arbitrario - desechar una oportunidad única, y por no querer recuperar el puente de hierro de todos los sevillanos para Sevilla, menospreciando la conservación del patrimonio histórico – industrial – inmaterial de la ciudad. Resulta pues contradictorio que, mientras se habla en prensa de recuperar el patrimonio en Sevilla, no se quiera recuperar este ejemplo de patrimonio histórico – industrial de la ciudad. Y en la continuación de lo que parece ser una continuada tomadura de pelo a los sevillanos prolongada durante décadas.

En cualquier caso, la decisión de exclusión del puente Alfonso XIII como pasarela peatonal en la antigua parcela de Altadis tendría alguna justificación si, luego de un estudio detallado (que se ha eludido hacer), así se aconsejara técnicamente, y se ofreciera lugar alternativo al propuesto. Sin embargo nada de ello se ha hecho, lo que nos hace sospechar, aún más, en lo que parece ser el carácter arbitrario y caprichoso de la decisión que se pretende tomar por unos pocos, con la exclusión de la reconstrucción del histórico puente de la ciudad en la zona señalada, y de espaldas a la ciudadanía. Y sin que, además por ello, se haya hecho exposición pública que haya podido dar opción a un debate ciudadano abierto y participativo, y sin conocerse los pormenores de esa anunciada pasarela de nuevo diseño.

QUINTO.- Finalmente, lamentamos que a fecha actual, todavía estén esperando nuestros colectivos ciudadanos ser recibidos por el alcalde, pese a habérsele solicitado en varias ocasiones. E igualmente lamentamos que la Alcaldía no haya hecho nada, pese a anunciar en vano con decir que se va a dedicar a salvaguardar el patrimonio de la ciudad, - por solicitar, como se le ha pedido, participación de fondos europeos “Next Generation EU” para ésta recuperación del puente Alfonso XIII, cuyos costes de recuperación, como se ha expuesto, vienen a ser similares a los expresados que van a ser empleados en laconstrucción de la anunciada pasarela de nuevo diseño.

SEXTO.- A este respecto, hemos vuelto a solicitar a la secretaría del alcalde de Sevilla reunión urgente, para tratar este tema, a fin de que no se desaproveche esta histórica oportunidad de recuperación del puente de todos los Sevillanos, que al parecer, pudiera haber quien pretende borrarlo de la historia de la ciudad, y del ideario colectivo de los sevillanos. Igualmente se tiene previsto solicitar nueva ronda de contactos con los grupos municipales a fin de que, de nuevo, la reubicación del puente de hierro en esta zona sea llevada al Pleno Municipal, y se exija lo aprobado por unanimidad en pleno municipal el día 17 de diciembrede 2020.