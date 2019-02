Amenaza de muerte a sus vecinos en un bloque de la Macarena

Los vecinos de una decena de bloques de la calle Sánchez Perrier 12, que hace esquina con la calle Fray Isidoro de Sevilla, en la Macarena, están preparando una denuncia judicial contra una vecina con problemas y su compañero por las amenazas de muerte que sufren por parte de la pareja "violenta" que vive con la dueña de uno de los pisos. Relatan su pesadilla desde hace varios años.

"El acompañante de la dueña del piso es muy violento. Va siempre con un destornillador en la mano o con una navaja y amenaza a unos vecinos con cortarle el cuello, a otros con molerlo a palos, a otros con cortarle los huevos, con matar al perro y con prender fuego al bloque con una lata de gasolina", explican los vecinos, cuya desesperación es mayúscula.

La comunidad pedirá al juez que dicte una orden de alejamiento para que este señor se marche de la vivienda, ya que además de violento, se dedica a pegar patadas al mobiliario del bloque porque no tiene llaves de la vivienda y llama al portero electrónico de todos los vecinos para que le abran. Ha destrozado una enorme maceta del patio interior común y ha roto el marco de la puerta.

Los vecinos han pedido ayuda a los servicios sanitarios del Ayuntamiento porque esta pareja, que padece problemas con la droga y el alcohol, ha llenado de basura el bloque, tiene el piso en muy malas condiciones higiénicas que generan un fuerte mal olor.

Se quejan de que ha llenado de muebles y sofás viejos el patio de entrada del bloque, en los que por la noche duermen personas de la calle que trae la dueña del piso y que hacen sus necesidades aquí.

El Ayuntamiento explica que la denuncia municipal de estos vecinos entró en la Dirección de Salud el pasado viernes, 22 de febrero, y se inició un expediente administrativo para realizar una inspección por cuestiones de salubridad. "En primer lugar, se solicita colaboración del ciudadano o en cuestión. Si se niega y los técnicos del Zoosanitario y Salud consideran que efectivamente puede haber problemas de salubridad, ha de cursarse ante el Juzgado una petición para poder entrar en la vivienda", explica el Consistorio.

"Ejerció como médico y hoy no está bien"

La comunidad señala que la dueña del piso, médico de profesión de unos 50 años aunque ya no ejerce, necesita ser atendida en un centro. "La dueña del piso no está bien. Es médico y llegó a ejercer esta profesión en su día en el Hospital Virgen Macarena y en centros sanitarios de otros municipios. No daba problemas hasta que murió su padre. Necesita que la lleven a un centro de rehabilitación. Mete a gente de mala calaña en el bloque".

"En 32 años no hemos tenido jamás un problema en este bloque con los vecinos y desde que a esta señora se le murió el padre ha cambiado todo y nos mete a drogadictos en el bloque", relata el vecindario.