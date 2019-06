"En Andalucía no tenemos miedo a una Selectividad única"

Durante el mes de junio, la Selectividad está presente en la vida de los estudiantes y con ella llegan los nervios, llantos, preocupación y sentir que se lo juegan todo en un único examen.

Tras la nueva convocatoria de exámenes de Selectividad a la que se presentan miles de estudiantes de toda España, la polémica de la dificultad por comunidades autónomas ha vuelto. Son muchos los que piden unificar la prueba de acceso a la universidad para toda España, sin embargo el Gobierno señala que no existen diferencias entre las regiones.

En Valencia, por ejemplo, denunciaron la semana pasada que el examen de Matemáticas ha sido el más difícil de la historia. Hay 17 tipos de exámenes, uno por cada Comunidad y si se pregunta a profesores y expertos, tienen claras las diferencias. Por ejemplo, en Baleares se aprueba con 13 faltas de ortografía, mientras que en otras autonomías con 6 es un suspenso. En algunas entra más temario o tiene mayor extensión que en otras, en unas permiten calculadora y en otras no.

El debate vuelve a estar sobre la mesa: ¿es la Selectividad más dura en unas Comunidades que en otras? ¿Son justos los criterios de corrección? ¿Hay una diferencia entre comunidades autónomas expresiva como para llevar a cabo una prueba única?

El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, se ha mostrado "partidario" de que exista una prueba única en toda España de Selectividad para que todos los aspirantes tengan "las mismas oportunidades" en cuanto a su calificación.

El consejero ha dicho no entender "por qué hay tanto temor a que exista una prueba única en toda España para que todos tengan las mismas oportunidades en cuanto a su calificación" y se ha posicionado a favor de ello, mostrándose convencido de que "será fruto del consenso de todos".

Pastora Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, también se ha referido a la posibilidad de que hubiera una Selectividad única para toda España, algo que no ve posible: "En Andalucía, que es una región bastante grande. Es el distrito único más extenso. Miedo o preocupación a una Selectividad única no tenemos, pero hay dificultades importantes".

Entre ellas, la vicerrectora de la US ha destacado que el currículum de las materias no es el mismo en toda España: "No en todas las comunidades se estudia lo mismo. Hay una parte básica con contenidos idénticos, pero otra depende de las comunidades".

Un total de 43.358 alumnos andaluces, procedentes en su mayoría de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, se enfrentan a las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) que se celebran en los días 11, 12 y 13.