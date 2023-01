“El Consorcio debe resolver el problema de transporte del Aljarafe”

–El Aljarafe se diseñó sin un transporte público eficaz...

–Tuvo un crecimiento poblacional muy fuerte y las infraestructuras se quedaron atrás. En un área tan potente como el Aljarafe hay que diseñar una malla de transporte de centralidad para que no se cargue la A-49, ni la bajada de Bormujos, ni la autovía de Coria. El Aljarafe sevillano es la comarca más dinámica de Sevilla con 350.000 habitantes. La conectividad entre municipios tiene que ser real. Para llegar a Gines (y a otros municipios) en transporte público hay que bajar a Plaza de Armas y subir a Gines. Tampoco hay transporte del parque de Mercadona (Huévar) a Mairena.

–Interconectar los municipios del Aljarafe es urgente...

–Cuando se suprimió definitivamente el tranvía del Aljarafe pedí por carta a la consejera de Fomento una reunión para interconectar los municipios del Aljarafe con un transporte sostenible, pero no ha respondido. Cuando se cierra el Metro a las 2.00 los fines de semana multitud de jóvenes de Palomares cruzan Mairena para llegar a pie a su municipio porque a las 23.30 pasa el último autobús. Lo hizo también el joven que fue asesinado a finales del año pasado. Bormujos tendrá una lanzadera al Metro para dar solución a este mismo problema. No es razonable esta situación cuando hay tan poca distancia entre municipios. Muchos jóvenes se mueven en patinete.

–No veo batallar a los alcaldes del Aljarafe para solucionar esta carencia y reivindicar un transporte eficaz y rápido. La situación es frustrante.

–Unidos estamos, cada uno con nuestra batalla. Tenemos clara cuál es la idea. Lo que no puede permitirse es que en el Consorcio de Transportes se vaya a soluciones para cada municipio (una rotonda, o una conexión), en lugar de resolver el problema de transporte que todos compartimos. Antes el Consorcio convocaba habitualmente y había una conciliación. Ahora solo convoca para meter las cuentas. La conexión de Espartinas con la A-49 será un éxito para el Aljarafe central cuando se dé.

–¿Puede Mairena pagar con otros municipios un buen transporte público para el Aljarafe?

–La planificación de ese transporte tendría que ser compartida, pero tampoco que saliera de nosotros hacerla. Hay una herramienta que se llama Consorcio y un instrumento que se llamaba Plan Metropolitano de Transportes que nos convocaba a todos a esa serie de infraestructuras. Pongámoslo otra vez en marcha, o si no cambiémoslo. Y si ha cambiado la situación sociológica y de desarrollo, adaptémoslo. Pero lo que no podemos es meterlo en un cajón.

–La mejor alternativa de transporte para el tranvía que ya se ha cerrado...

–Para los viajeros habituales siempre he planteado un autobús eléctrico 100% sostenible que conecte la estación de Ciudad Expo del Metro y el intercambiador, el Hospital de Bormujos, Bormujos y el parque empresarial de Gines. Lo propuse dentro del Consorcio de Transportes y a los responsables de la Junta hace cuatro o cinco años. La Consejería llegó a analizar su coste, pero habría que ajustar las concesiones de autobús a esa demanda.

–Un autobús en plataforma se diseñó para el Aljarafe antes de pactar el tranvía que fracasó...

-Sí, para eso se hizo la plataforma y la mediana hasta Bormujos. Pero Baldomero (Alcalde de Bormujos entonces) solo quería un Metro por Bormujos.

–El PSOE tuvo mucha responsabilidad en no ofrecer un buen transporte para el Aljarafe, tras paralizar el tranvía en 2010.

–También, sí.

–Entonces ¿por qué criticó a la Junta cuando dio carpetazo definitivo al proyecto?

–Podían habernos llamado a los ayuntamientos más afectados por esta decisión para sentarnos y buscar una alternativa: una red de transporte que recoja la propuesta del autobús eléctrico sostenible. Mairena ha dejado de percibir de 800.000 a 900.000 euros por esos suelos reservados para el tranvía y aparcamientos muy grandes que hay en el parque central donde pueden estacionar autobuses. Por lo menos llamarnos por una cuestión de respeto institucional.

–¿La pérdida de la Alcaldía a favor de Tarno (PP) tuvo que ver con la paralización del tranvía?

–No, lo del tranvía no creo que influyera. Creo que fue por los recortes de Zapatero de 2010, la crisis económica y la desmovilización de nuestro electorado, aunque algún error tuvimos que cometer...De esa derrota aprendí mucho: que la gestión pública tiene que ser cercana, la humildad permanentemente en tu toma de decisiones y escuchar siempre a los vecinos y vecinas.

–¿Qué va a hacer Mairena con los suelos que iban al tranvía?

–Los desarrollaremos e integraremos su gestión con la planificación de infraestructuras para dar mejor conectividad a nuestros barrios, por lo menos en la carretera Mairena-Almensilla. Sobre la plataforma de Mairena hacia Bormujos podemos desarrollar un eje verde.

–En movilidad, ¿cuál es su estrategia?

–Hemos aprobado el plan de movilidad urbana sostenible que busca la integración de los barrios con la ciudad y los centros básicos (centros de salud...), y el plan de la bicicleta. Nos preocupa la conectividad con el Hospital de Bormujos. Los carriles bici se amplían y se compatibiliza su uso por parte de bicis, patinetes y peatón, frente al vehículo privado. Estamos estudiando un transporte circular propio con la colaboración del Consorcio Metropolitano de Sevilla porque muchas líneas de autobús (Almensilla, Palomares, Bollullos, Bormujos...) convergen en Mairena por los que vienen a dejar su coche para coger el Metro. Lo pondremos en marcha cuando superemos los 50.000 habitantes.

–El intercambiador de Ciudad Expo sigue sin uso...

–Me preocupa. Lo diseñó el Plan Metropolitano de Transporte (2006) para conectar con el Metro. No podemos esperar más. El problema de los atascos en la bajada a Sevilla tiene solución: si facilitamos que vecinos de Almensilla, Palomares, etc. vengan en autobús al intercambiador que conecte con el Metro dejarán el coche en su casa. Le hemos dicho a la Consejería que ponga en uso ese intercambiador, si no lanzaremos un concurso de ideas para que, una vez se ultime el rescate de la concesión administrativa, acoja un servicio público. La gente joven necesita un lugar donde patinar....

-El Hospital del Aljarafe necesita mejor conexión...

-El ciudadano coge un transporte público eficaz, que llegue puntual y en el menor tiempo posible. Aquí hay vecinos a los que llegar al Hospital de Bormujos les supone media hora para ir y otra media hora para volver pese a que está al lado. Lo que pido es un transporte que no obligue a los vecinos a coger casi un bocadillo y una cantimplora para llegar al centro sanitario de referencia. Porque puede darse el caso de que lleguen antes al Virgen del Rocío, cogiendo el Metro a Puerta de Jerez, que al Hospital de Bormujos. Eso es lo que tenemos que analizar.

Sobre el Metro y el carril Bus-VAO

“El Metro debe poner vagones dobles en hora punta”

Conde responde que "el Metro se pensó de partida que fuera compatible con otros medios de transporte y pudieras llevar tu bici en el vagón"...Critica la medida inicial de prohibir los patinetes por considerarlo una "falta de sensibilidad con la movilidad". Y plantea la urgencia de poner vagones dobles para atender la demanda en hora punta. "Con vagones dobles en hora punta hay sitio para las bicis, para los patinetes y para todo. Si tenemos trenes doble en Feria y Semana Santa, se pueden poner también para las horas punta". Reclama un bono para el Metro para los viajeros recurrentes, que tienen que usarlo cada día para ir a trabajar o estudiar. Mairena se va a replantear su participación en la concesión de la línea 1 del Metro".

“¿Qué sentido tiene bajar en bus por un carril Bus-VAO?”

Sobre el proyecto de carril Bus-VAO desde el PISA a Sevilla. "Meter un carril para los autobuses por la autovía de Mairena hasta la autovía de Coria para entrar a Sevilla es meterlos en el atasco, porque al final todos tenemos que ir por el puente Reina Sofía, a no ser que elimines un carril para evitar el cuello de botella...entonces ¿cómo se resuelve el paso de ese carril Bus VAO por el puente Reina Sofía? Y ¿qué sentido tiene que la gente baje a Sevilla por ese carril en autobús a Blas Infante cuando aquí la gente baja en Metro? Ese carril tendría sentido si llega a Plaza de Armas. Lo mejor es un autobús sostenible que nos conecte con el Hospital de Bormujos y que sirva a Gines y a Bormujos también, y que circule por la plataforma reservada que se hizo en su día entre Mairena y Bormujos. Ese autobús lo pedí hace cuatro o cinco años. Y el paso del río de la SE-40, con puente o sin puente, es lo que descongestionará esta parte".