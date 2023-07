El apagón informativo de Emergencias Sevilla

Las cuentas oficiales de la Policía Local y los Bomberos de Sevilla en las redes sociales, Emergencias Sevilla, apenas publica nada desde hace dos semanas, justo desde la toma de posesión de José Luis Sanz como alcalde de la ciudad. Sorprende este apagón informativo en unos perfiles que habían sido muy activos desde su creación, en el año 2015, y que informaban diariamente de todo lo que acontecía en Sevilla capital. Accidentes de tráfico, operaciones policiales con detenidos, incendios, cortes de circulación y recomendaciones a los conductores para tomar vías alternativas eran el día a día de esta cuenta hasta mediados de junio.

Desde entonces, Emergencias Sevilla se ha limitado a publicar un par de informaciones de servicio y a reducir al mínimo su actividad, algo que se ha notado sobre todo en los últimos días. No se publica nada desde el 25 de junio, día en el que se colgó una información sobre las obras del tranvía en Nervión, acompañada de un plano que indicaba los itinerarios recomendados. Días antes hubo otra publicación con consejos para afrontar la ola de calor.

Más allá de estas recomendaciones y consejos, no hay nada de sucesos puro y duro desde el 18 de junio, cuando Emergencias Sevilla informó de un incendio en una vivienda de Los Bermejales, una publicación que se acompañaba de un vídeo en el que se mostraba la dificultad del trabajo de los Bomberos por el abundante humo que se acumulaba en la casa. Este día fue el domingo siguiente a la toma de posesión de Sanz como alcalde. Desde entonces, las cuentas oficiales de la Policía Local y los Bomberos no informan de los sucesos ocurridos en Sevilla.

Es evidente que esto no puede ser casual, pues se trataba de unos perfiles hiperactivos en distintas redes. De otra forma es imposible alcanzar el nivel de impacto y difusión que tiene Emergencias Sevilla en Twitter, por ejemplo, con casi 121.000 seguidores. O en Instagram, donde está cerca de alcanzar los 62.000. Este trabajo no sólo sirve para dar visibilidad a la labor policial, sino que también se trata de una cuenta muy proactiva.

Desde ella se han abortado más de cien convocatorias ilegales (muchas de ellas de carreras de coches y motos) desde su creación. También sirvió para la investigación de los incidentes de la Madrugada de 2017 e incluso recientemente se utilizó para identificar y localizar al hombre que se masturbó delante de unas jóvenes en la calle Torneo. La condena a este hombre puede llevarlo a prisión, en función de lo que decida la Audiencia en las próximas fechas. Toda esta labor ha convertido a la Policía Local de Sevilla en un referente en España en cuanto al trabajo en redes sociales.

🤬 @jlsanzalcalde ¿qué ha pasado con @EmergenciasSev ?¿Por qué no informa cómo lo hizo siempre?#OladeCalor #Incendios #Rescates #emergenciasNo quiero pensar que caiga un servicio público del @Ayto_Sevilla referente en España en redes sociales.Te lo tienes que mirar…Ok?. pic.twitter.com/0EoCZ4hTCx — INSIDE NEWS - Mariano Valladolid (@Mariano_INSIDE) June 26, 2023

El apagón informativo de Emergencias Sevilla ha sido ya comentado y denunciado públicamente por varios periodistas. El primero que lo hizo fue Mariano Valladolid, camarógrafo freelance de reconocido prestigio, quien a través de su cuenta de Twitter preguntó al alcalde, José Luis Sanz, qué había pasado con los perfiles oficiales de la Policía Local. "¿Por qué no informa cómo lo hizo siempre? No quiero pensar que caiga un servicio público del Ayuntamiento de Sevilla referente en España en redes sociales", apuntó este periodista, en un mensaje publicado el pasado 26 de junio.

Otros profesionales de la información se han pronunciado de manera parecida en los últimos días. David Arjona, también cámara freelance, se quejó de la falta de información oficial en las redes. "El que no se publique no significa que no exista o esté pasando. Emergencias Sevilla ha pasado de ser un referente en información de actualidad de la ciudad, destacando la labor de los funcionarios en sus trabajos, a ser un panel de información blanco. No dejen morir algo tan bueno", expuso este conocido periodista el 28 de junio.

El que no se publique no significa que no exista o esté pasando. @EmergenciasSev ha pasado de ser un referente en Informacion de actualidad de la ciudad, destacando la labor de los funcionarios en sus trabajos, a ser un panel de información blanco. No dejen morir algo tan Bueno. — David Arjona Ramírez (@David_Arjona) June 28, 2023

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla indicaron a este periódico que la cuenta se mantendrá y seguirá informando como hasta ahora, si bien explicaron que en estos días "se está trabajando en una nueva estructura organizativa y comunicativa, que se llevará a cabo cuando el nuevo organigrama municipal este al 100% y todos los nombramientos realizados".

El alcalde ha dicho en varias ocasiones que no tocará lo que funciona bien en el Ayuntamiento. Sin embargo, también dijo en una reciente entrevista con este periódico que "la Policía Local tiene que funcionar mejor de lo que funciona. Tiene que estar mejor gestionada, dirigida y planificada". Lo hizo en una respuesta a una pregunta sobre el control de las despedidas de solteros, y lo repitió en otra sobre los gorrillas. Mientras se toma una decisión en un despacho, la información ha dejado de fluir en las redes.