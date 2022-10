Archivado el caso contra tres policías de Sevilla por una polémica detención en una gasolinera

La Audiencia de Sevilla ha decretado el archivo del caso contra tres policías nacionales de Sevilla que protagonizaron una polémica detención en una gasolinera de la capital andaluza. Uno de los agentes llegó a pisar la cabeza y hacer una llave a uno de los detenidos cuando estaba en el suelo y no ofrecía resistencia, como se puede apreciar en el vídeo del arresto, grabado por las cámaras de videovigilancia de la gasolinera y que se publica junto a esta información.

Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2016, cuando una persecución terminó con las detenciones de tres jóvenes. Tres agentes fueron procesados por la intervención, pero el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla rectificó y archivó provisionalmente el asunto. La acusación particular, que ejerce únicamente un joven que resultó herido grave, recurrió esta decisión, y es ahora cuando la Sección Primera de la Audiencia ha sobreseído de nuevo el asunto.

Lo hace basándose en el testimonio de uno de los detenidos, al que uno de los policías pisa la cabeza e inmoviliza con una llave. Este joven renunció a ejercer acciones contra los agentes, solicitó el archivo de la causa y dijo no haberse sentido humillado por los policías, "no pudiendo asegurar al 100% sin género de dudas que las lesiones que presenta no se deban a la colisión del vehículo o salida de vía del mismo, ya que comenzó a dolerle transcurridos unos días de los hechos".

Quedó únicamente otro joven como acusación particular. Éste resultó absuelto en el juicio por la persecución, que se celebró en 2019, si bien en los hechos probados quedó especificada la gran velocidad a la que iba el vehículo. Según la Sección Primera, no "consta acreditado el mecanismo que ocasionó las lesiones que presentaba" este joven, que tenía una fractura de los huesos propios de la nariz, un hematoma supraorbitario, una herida inciso-contusa ciliar, una fractura dental y un edema en el tabique nasal, como constatan los partes médicos expedidos tras ser atendido en Urgencias.

Argumenta la Audiencia que no se aprecian "indicios suficientes para atribuir a los agentes denunciados la autoría de las lesiones" y expone que pudieron ser provocadas por un choque contra un quitamiedos. "Existen dudas ciertas de que las lesiones sufridas por el recurrente fueran fruto de la veloz e intensa persecución policial registrada y de los impactos recibidos por el vehículo", apunta el auto, que confirma el archivo de la causa.

La Fiscalía acusó en un primer momento a dos agentes, a los que consideraba autores de un delito leve de maltrato, un delito contra la integridad moral y otro de lesiones. El Ministerio Público solicitó una pena de catorce meses de prisión y dos años de inhabilitación para uno de los agentes y otra de dos meses de multa para el otro, si bien el caso se terminó archivando después.

La acusación particular detalló en su día que los policías se comportaron con una "agresividad innecesaria e injustificada" y con una "brutalidad" y un "sadismo" incomprensibles, ya que el joven estaba inmovilizado en el suelo y seguía recibiendo golpes.