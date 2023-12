El Ayuntamiento de Sevilla afirma que las obras en el Alcázar tienen el visto bueno de Patrimonio

El gobierno municipal de Sevilla, a raíz de las declaraciones del PSOE, ha afirmado este jueves que las obras que se están realizando en los jardines del Real Alcázar tienen el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha instado al PSOE a que no venga a crear un problema donde no lo hay. “Esta adecuación se está haciendo con todos los controles necesarios, como no puede ser de otra manera, además de por supuesto con el visto bueno de Patrimonio”.

Bueno ha indicado que “el PSOE debería dejar de lado su batalla política en lo que se refiere al Real Alcázar y no embarrar con mentiras la imagen de un monumento Patrimonio de la Humanidad”.

Del mismo modo ha concluido que “esta adecuación para poder llevar a cabo la acción cultural ‘Naturaleza Encendida’ ha pasado por todos los controles y estudios pertinentes y está sometida a una revisión permanente de la misma”.