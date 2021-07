El Ayuntamiento de Sevilla renueva los nichos más antiguos del cementerio

El Ayuntamiento de Sevilla ha emprendido la renovación de los nichos más antiguos del cementerio de San Fernando. En esta actuación, que comenzó en el año 2020, se demolerán 936 sepulturas de pared correspondientes al grupo “San Hermenegildo” y otros 420 del llamado “Grupo 8”. Estos enterramientos ya no podía ser reutilizados por tener unas dimensiones mucho más pequeñas que las que se requieren actualmente. Las tareas se iniciaron en otoño del año pasado tras un complejo y largo proceso administrativo. En su lugar, se construirán las nuevas sepulturas ya adaptadas a la realidad actual.

Las actuaciones, que dependen de la dirección general de Contratación y Gobierno Interior de la delegación de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento, comenzaron el pasado año. En octubre de 2020 con la demolición de 450 nichos sin uso y que no se adaptaban a las condiciones actuales de enterramientos, de ahí que no se puedan reutilizar. El nuevo proyecto para esta zona está de momento condicionado a la finalización de los trabajos de exhumación de la fosa común de Pico Reja. A la demolición se destinó un presupuesto de 41.755 euros. La segunda fase se acomete durante este año. Se acometerá la demolición dos grupos de nichos antiguos que suman 1.356 unidades. Los dos contratos han salido ya a licitación y cuentan con un presupuesto conjunto de 96.820,95 euros.

Todos estos trabajos culminarán en 2022 con una tercera intervención que supondrá la demolición de varios grupos en distintas calles que suman 4.857 nicho. De manera paralela comenzará la construcción de las nuevas sepulturas de los dos grupos demolidos en 2021, cuyo proyecto técnico que está ahora en fase de elaboración.Al terminar estas tres fases, se habrá completado la demolición de las sepulturas más antiguas del Cementerio de San Fernando, que no se pueden recuperar ni se adaptan a las condiciones actuales de los enterramientos.

El proceso administrativo puesto en marcha es largo y complejo, puesto que hay que localizar y notificar la demolición primero a los familiares para que decidan qué hacer con los restos. No se puede demoler un grupo de nichos hasta que todos se encuentren vacíos.

Según cada caso concreto hay un modo de proceder. En el caso de los alquileres por cinco años, se contacta con la familia para que decidan qué hacer con los restos. Cuando se trata de una concesión de larga duración no extinguida: se ofrece a los familiares la opción de traslado a otras sepulturas durante los años que queden por cumplir. Si la concesión estuviera ya caducada, se contacta con la familia para que decidan qué hacer con los restos.

En numerosas ocasiones, los enterramientos son de hace varias décadas y hay mayor dificultad para localizar a los familiares, de ahí que se recurra a tablones de edictos electrónicos oficiales y a comunicaciones en el BOE.

En caso de que las gestiones no fructifiquen y no se localice a los familiares de las concesiones largas, los restos se mantienen en otra sepultura. En el resto de los casos, si no se encuentra a la familia, los restos se incineran y se depositan en el osario común del cementerio de San Fernando.

Junto con estos proyectos para renovar los nichos más antiguos, el Ayuntamiento está redactando los proyectos para licitar en los próximos meses la construcción de 1.668 osarios y 312 columbrados.