El Ayuntamiento descarta una Feria de Abril en otra fecha y formato

Navidad, Reyes Magos, Semana Santa y Feria de Abril. El equipo de Juan Espadas trabaja en la organización de estos eventos de la ciudad con la premisa de eludir sus cancelaciones evitando las concentraciones de personas con diciembre en el horizonte. Será ese último mes del año cuando la Junta de Andalucía presente al Ayuntamiento (y al resto de municipios de la comunidad) una estimación de la evolución de la pandemia del coronavirus para el primer trimestre de 2021 y un calendario de vacunaciones.

Empezando por la semana de farolillos, el gobierno socialista no baraja a día de hoy su celebración en una fecha distinta a la del 18 al 24 de abril ni un cambio de formato. Ni mucho menos de enclave. La idea es tener tomada la decisión antes de que termine el año para no usar los plazos administrativos necesarios para montar la Feria de Abril. El contador del gasto arranca con la colocación del primer tubo de la portada, que suele caer a mitad de enero. La elección será tomada con la Junta de Andalucía como autoridad sanitaria.

Las propuestas del Ateneo para la llegada de los Reyes Magos a la ciudad serán analizadas

El escenario planteado este año en pleno estado de alarma no se repetirá. El gobierno socialista barajó proponer a los grupos políticos una Feria distinta. Lo único claro fue que tendría un formato reducido, pero entre las alternativas que sopesaron no se descartó incluso un cambio de emplazamiento. Los técnicos de Fiestas Mayores elaboraron un informe económico sobre la viabilidad de su celebración a mitad de septiembre. Lo que si volverá a ser festivo es el miércoles de la semana de farolillos, cuyo destino en caso de cancelación no está definido.

La misma recomendación (u obligación) sanitaria que defina el gobierno andaluz para la Feria será las que sea trasladada al Consejo de Hermandades y Cofradías y al Arzobispado de Sevilla con el objetivo de que puedan realizar una nueva evaluación en ese momento con los datos y recomendaciones de la autoridad sanitaria. Esto no quiere decir que diciembre sea la fecha tope para decidir si se celebra una Semana Santa en su formato tradicional o se busca una alternativa en la que ya trabajan todas las partes implicadas.

Tanto para la Semana Santa como Navidad y los Reyes Mayos juegan a favor el excelente resultado que han tenido los numerosos eventos de la Bienal de Flamenco o la conmemoración del cuarto centenario de Jesús del Gran Poder en la Plaza de San Lorenzo. El gobierno municipal apunta que sí se podrán realizar, de acuerdo con los criterios de las autoridades sanitarias, eventos y actividades que cumplan con las medidas de seguridad y las recomendaciones sanitarias. Turno de repensar.

El gobierno socialista trabaja para eludir concentraciones y la cancelación de las fiestas

Sobre los Reyes Magos quedó ayer ratificado la decisión de no celebrar la tradicional Cabalgata. El Ayuntamiento evaluará en las próximas semanas las posibles propuestas por parte del Ateneo para la llegada de sus majestades de Oriente a la ciudad, que dependerán en todo caso de esas mismas recomendaciones sanitarias. Lo esencial es evitar grandes concentraciones de personas.

En esta misma línea, el gobierno socialista no realizará esta Navidad eventos que supongan una gran concentración de personas en un mismo punto, por lo que se descarta de la misma forma cualquier instalación de iluminación especial o espectáculo audiovisual en la Plaza de San Francisco. Para los sevillanos y turistas que paseen por las calles del centro para contemplar las luces de Navidad se baraja, entre otras medidas, la creación de itinerarios peatonales que eviten las bullas en zonas concurridas como la Avenida de la Constitución.

“En relación con las fiestas mayores de la ciudad del 2021, consideramos que en diciembre podemos tener datos suficientes para la toma de importantes decisiones. Y ese es el plazo sobre el que vamos a realizar los distintos estudios y trámites administrativos internos”, explicó Juan Espadas.