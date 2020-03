El Ayuntamiento cierra todos sus edificios salvo los necesarios para servicios esenciales

El comité de seguimiento municipal para la crisis del coronavirus aprobó ayer la activación del nivel 2 del plan de emergencias en coordinación con la ampliación del decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno que se prolongará hasta el próximo 12 de abril. Con esta medida se busca reforzar la coordinación con otras administraciones, garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales municipales y desplegar el máximo dispositivo posible para garantizar el cumplimiento del decreto.

Este nivel 2 es una nueva fase dentro del plan previsto para el momento en el que las emergencias por su evolución puedan producir daños considerables sobre personas, bienes o el medio ambiente en la ciudad. “El Ayuntamiento va a ajustar todos sus dispositivos al nuevo decreto aprobado por el Gobierno central para frenar la pandemia provocada por el COVID-19 con la prioridad de contribuir a reducir la movilidad y los desplazamientos y, al mismo tiempo, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales a la población”; explicó el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

El Ayuntamiento ya ha organizado durante las últimas semanas el sistema de teletrabajo para todas aquellas funciones que se puedan desarrollar de forma no presencial. Así, sólo quedarán abiertos aquellos edificios necesarios para el desarrollo de los servicios esenciales, entre ellos la Casa Consistorial. Para el resto de personal que no pueda realizar teletrabajo y no sea servicio esencial se aplicará el decreto estatal en cuanto a la regulación de los permisos retribuidos.

Tal y como ha establecido el nuevo decreto estatal, el comité de seguimiento ha tomado conocimiento de la suspensión con carácter general de la actividad en las obras municipales que estuvieran aún en marcha (muchas se han venido suspendiendo en los últimos días) salvo aquellas necesarias para el mantenimiento de los servicios de abastecimiento y saneamiento de Emasesa y la obligatoriedad de suspender aquellas de promoción privada.

En esta misma resolución se regulan todos los servicios esenciales municipales que seguirán funcionando por parte del Ayuntamiento: