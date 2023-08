El Ayuntamiento concede nuevas licencias para 16 apartamentos turísticos en el Centro y Triana

El concejal socialista Francisco Páez ha denunciado este martes que, a pesar de que José Luis Sanz anunció tanto en la campaña electoral como ante el Pleno municipal de que no otorgaría “ni una licencia más de apartamentos turísticos” en el casco antiguo, en las dos comisiones ejecutivas de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente celebradas bajo su mandato en julio (el 19 y el 28) otorgó licencias para rehabilitar un edificio de Ximénez de Enciso (en el barrio de Santa Cruz), adecuar un local de Pureza (en Triana) y reformar una vivienda unifamiliar de García de Vinuesa (junto a la Catedral). En total, en esos tres inmuebles habrá 16 nuevos apartamentos turísticos.

Según el acta de la reunión del 19 de julio, la Gerencia concedió una licencia de obras de rehabilitación del edificio sito en el número 6 de Ximénez de Enciso para adecuarlo a cinco apartamentos turísticos. Y según figura en el acta del 28, las licencias de obras de reforma atañen a la adecuación de un local destinado a ocho apartamentos turísticos en el 114 de Pureza y a la redistribución interior de una vivienda unifamiliar para convertirla en tres apartamentos turísticos en el número 23 de García de Vinuesa.

La Gerencia también concedió autorizaciones ambientales relativas a otros edificios de apartamentos turísticos en el 14 de la calle Rivero (entre Sierpes y Cuna), el 7 de Don Alonso El Sabio (entre las Setas y la Alfalfa) y el 14 de Tejares (Triana).

“Es lo que tiene la permanente demagogia de Sanz. Tras asegurar que no concedería ni una licencia más para apartamentos turísticos, sigue concediendo esas licencias. Y si no ha hecho nada con respecto a los edificios de apartamentos turísticos en el Casco Antiguo, mucho nos tememos que tampoco ha hecho nada para que la Junta de Andalucía no siga otorgando autorizaciones de pisos turísticos, que son aquellos que conviven en bloques con viviendas de vecinos y que son exclusivamente de su competencia, al igual que la propia catalogación turística de los apartamentos", ha indicado el edil. "Es decir, una vez hecha la obra, que es la licencia que concede Urbanismo, es la Junta la que se encarga de decir si cumple o no como apartamento turístico", ha explicado.

De hecho, recuerda el PSOE, Sanz "votó en julio pasado en contra de que el Pleno municipal instara a la Junta a que retirara su recurso contra la normativa municipal que, en el escaso margen de competencias que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, limitaba los pisos turísticos”.

Según el PSOE, en estas dos comisiones ejecutivas se concedieron licencias de obras para la rehabilitación y conversión en edificios de viviendas que suman 18 apartamentos turísticos y tres calificaciones ambientales para otros tantos edificios, aunque no consta el número total de apartamentos que acogerán. "Con independencia de cuándo fueron solicitadas las licencias de obras o calificaciones ambientales por parte de sus promotores, Sanz se comprometió a que no habría ni un apartamento turístico más en el Casco Antiguo. Primero en la campaña electoral cuando, intencionadamente y con el objetivo de engañar con respecto a las competencias de la Gerencia de Urbanismo y la Junta de Andalucía, mezclaba apartamentos turísticos y pisos turísticos a pesar de ser dos figuras distintas, con legislaciones distintas y problemáticas distintas, y después en el propio Pleno del Ayuntamiento", ha expuesto Páez.

“En definitiva, mintió y su palabra no vale nada. Le pedimos que no haga tanta demagogia y, sobre todo, que sea riguroso y no genere falsas expectativas entre los vecinos y vecinas del Casco Antiguo y la zona histórica de Triana. Si no quiere ni una licencia más de apartamentos turísticos, que actúe y no otorgue. Pero que no diga una cosa y haga precisamente la contraria, como ha sido el caso”, ha concluido Páez.

La Gerencia también tomó decisiones en el sentido contrario. Así, denegó la licencia de obras para acometer una reforma menor en un local e "implantar" cinco apartamentos turísticos en el número 19 de Menéndez Pelayo; u ordenó la "inmediata suspensión" del uso de dos apartamentos turísticos en el 101 de la avenida Bellavista.