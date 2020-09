El Ayuntamiento pierde un mínimo de 1,7 millones por un fallo en el cobro del IBI

Lío con el cobro del IBI en plena pandemia. Un informe técnico ha detectado que no se estaban girando de forma adecuada desde hace varios mandatos los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles en al menos 22 inmuebles municipales alquilados a cuyos titulares les correspondía la imputación de este tributo por ley o estar recogido en el contrato. Las arcas municipales han dejado de recibir un mínimo de 1.766.476 euros, importe que será solicitado ahora a los arrendatarios, ya que los posteriores al 2015 aún no han prescrito.

El servicio de Patrimonio lleva desde hace años en un proceso de ordenación y regulación de los bienes inmuebles dependientes de la administración. Ese proceso se ha acelerado en pleno confinamiento, ya que el equipo de Juan Espadas ha revisado el inventario para ver a qué inmuebles podía conceder ayudas con el IBI y otros impuestos municipales para paliar las consecuencias de no poder abrir los negocios durante varios meses.

Esto hizo saltar las alarmas con varios arrendatarios. El más llamativo es el caso del Hotel Alfonso XIII, que de acuerdo con los informes técnicos debe abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles aunque no se le estuviera reclamando. Por este motivo y con base a ese documento, el establecimiento tiene una deuda con el Ayuntamiento de 1.739.163 euros desde 2015, ya que los últimos cinco años aún no han prescrito. Las anualidades son de 256.311 euros en 2015; 295.996 en 2016; 295.996 en 2017; 295.996 en 2018; 293.036 en 2019; y 301.827 en 2020.

El Hotel Alfonso XIII o el bar Chile deben abonar los importes que aún no prescribieron

Desde el gobierno socialista quieren subrayar que no se trata de que el arrendatario (en este caso el establecimiento hotelero) no haya abonado o esté en situación de morosidad, sino que los funcionarios no habían tramitado los recibos de forma adecuada. Además de analizar cualquier alegación que se presente desde el hotel o el resto de arrendatarios, el Ayuntamiento dará todas las facilidades posibles de aplazamientos o fraccionamientos de pago.

A la dirección del Alfonso XIII (al igual que al resto de concesiones y alquileres) ya se le ha ofrecido tres alternativas para compensar las cuotas correspondientes a los meses que han estado cerrados, de forma que por ese tiempo no abonen cuantía alguna porque le sea eximido o se le compense con un tiempo adicional de concesión sin cuota alguna.

Los afectados contarán con facilidades de aplazamientos o fraccionamientos

En el listado aparecen otros negocios, como el bar Chile, que deberá abonar 5.418 euros. Entre otros, aparecen en el informe una farmacia en la calle Abogada Aura León que tiene una deuda de 4.473 euros, una tienda de alimentación en la avenida de Reina Mercedes que debe pagar 1.242 euros; o un bar en la Plaza Virgen del Pilar con un impago de 371 euros.

La cifra que las arcas municipales ha dejado de ingresar por prescribir el fallo en el cobro del IBI debe superar los cuatro millones de euros. El informe sigue abierto y no se descartan más casos que disparen el importe.