Bebés robados: Más de un centenar de investigaciones archivadas

La Casa Cuna, el antiguo Centro Provincial Infantil ubicado en Miraflores, estaba asistida por religiosas de la Caridad y en ella los padres dejaban a sus hijos cuando no podían atenderlos o querían darlos en adopción, pero tampoco consta que se llevara un registro de estas entregas de bebés. Precisamente la falta de registros es lo que ha dificultado en gran medida la investigación en torno a los bebés robados.

Desde el Ministerio Público recuerdan que en la época en la que se produjeron los hechos investigados "la mortalidad infantil era elevada y la práctica de autopsias no era frecuente". Además, el hospital de las Cinco Llagas, por ejemplo, contaba con una Sala de Beneficencia para personas que no tenían el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) o carecían de recursos económicos, sin que se llevara un "libro de registro de esas asistencias".

Las fuentes de la Fiscalía consultadas por este periódico insistieron en que "se ha investigado mucho", por lo que los agentes de la Policía Nacional son los primeros que estarían satisfechos de haber podido encontrar alguna prueba que justificara la sustracción de alguno de los menores que buscan estas familias, pero la realidad "no ha sido así".

El decreto de archivo de la Fiscalía, a pesar de la ingente investigación desarrollada, no ha dado satisfacción a algunas de las familias. Así, en seis o siete casos de los 129 investigados los familiares han presentado denuncia en el juzgado de Guardia tras el archivo acordado por el Ministerio Público, con la idea de que el juez reabriera la investigación, pero en todos estos casos los jueces han ratificado el sobreseimiento de las investigaciones, al no acreditarse los posibles delitos relacionados con la supuesta entrega de bebés a terceras personas.

En el curso de las pesquisas se han llegado a realizar hasta cuatro exhumaciones de restos óseos en Sevilla, pero ninguna de ellas ha aportado pruebas del supuesto robo porque en algunos casos el ADN se correspondía con el de los padres, con lo cual quedaba acreditado el fallecimiento del bebé y que no se había producido el robo denunciado, y en otros no se pudo individualizar científicamente el perfil genético del bebé para contrastarlo con el de sus progenitores o familiares.

De la investigación llevada a cabo se desprende que, aunque realmente tuvieron que producirse casos de este tipo, dado que era una época en la que no se llevaban a cabo abortos y las familias que tenían muchos niños, bien por su propia voluntad o por la de otros, acababan entregándolos en adopción, aseguraron a este periódico fuentes del Ministerio Público, de ahí a que existiera una "trama organizada" como tal para la sustracción de niños al nacer es "muy difícil" de demostrar y además no se han encontrado indicios de la existencia de ese supuesto concierto de personas para el robo de los bebés, añadieron las fuentes consultadas.

Siete años de una exhaustiva investigación y más de 129 casos de supuestos bebés robados que han sido archivados tras descartarse en la practicad totalidad de los casos que no hubo ninguna actuación delictiva. Éste el es balance de la investigación iniciada en el seno de la Fiscalía sevillana en el año 2011, en el marco de las querellas presentadas en su día ante la Fiscalía General del Estado, que decidió remitir cada uno de los casos a las distintas Fiscalías provinciales.

Piden a la Fiscalía que declare Carmen Lomana

La Asociación de Bebés Robados de Sevilla ha pedido a la Fiscalía que tome declaración a la tertuliana Carmen Lomana, después de que contara en una cadena que a principios de los años 90 le ofrecieron adoptar un niño en una clínica de maternidad sevillana. Según Lomana los niños eran de madres jóvenes que no podían criar a esos bebés o, al menos, eso es lo que le comentaron. Para hacer efectiva la entrega del menor el procedimiento que se seguía consistiría en ingresarla en dicha clínica coincidiendo con el momento en el que las madres biológicas iban a dar a luz. Y en cuanto el niño nacía, se lo daban con tan sólo unas horas de vida. Lomana, que no dio el nombre de la clínica privada, explicó que no había que pagar nada por esos bebés y añadió que al final decidieron rechazar la oferta para adoptar a un bebé de esta forma.