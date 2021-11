Cómo aprovechar el Black Friday en Sevilla

Hace 10 años los sevillanos tenían que buscar en Google para saber qué era el Black Friday, la jornada americana de descuentos comerciales que se celebra el último viernes de noviembre, el día después del jueves de acción de gracias en EEUU. Cuando ha pasado una década desde que las grandes firmas comerciales lo introdujeran en la capital andaluza, esta fecha no sólo se ha consolidado en todo tipo de tiendas –con la salvedad de algunas que aún se resisten–, sino que abarca más de 24 horas: un fin de semana, una semana e incluso un mes. Hasta tal punto se ha alargado su calendario original que ya se han convertido en unas rebajas otoñales que anticipan la temporada de compras navideñas.

Una fecha comercial que, tras no poderse desarrollar en 2020 con plenitud por las restricciones sanitarias, este año encara una nueva edición en la que, además, el sector ha hecho frente a otro contratiempo: los problemas de suministro que, aunque provoquen la escasez de ciertos artículos, no dejarán estanterías vacías, como ha ocurrido en fechas recientes en algunos países.

Este espíritu de optimismo se refleja en las palabras de Tomás González, presidente de Aprocom, la federación sevillana de comerciantes. “Este año será mejor que el anterior”. No en vano, el Black Friday de 2020 coincidió con la segunda ola del Covid, que conllevó a una restricción en los horarios de las tiendas y en la movilidad. Internet se convirtió en el principal asidero para estas compras, en las que el comercio electrónico gana presencia cada vez más. Una situación muy distinta a la que se vivirá esta semana y a la de otros países, donde la baja tasa de vacunados ha obligado a imponer severos confinamientos, como en Austria.

El presidente de Aprocom reconoce que esta jornada de descuentos cubre la demanda que hace años realizó el sector para que hubiera una temporada de rebajas “intermedia”, debido a la gran pérdida de ventas que sufría esta actividad tras la crisis de 2008. “Lo ideal sería que no estuviera tan unida a la campaña navideña”, refiere González, quien añade que aún hay establecimientos que se niegan a participar del Black Friday. “Lo siguen considerando una tradición americana, como ‘Halloween’, pero lo cierto es que esto es un ‘tsunami’, o te sumerges o te arrastra”, admite el representante de los comerciantes sevillanos.

Lo cierto es que cada vez son más los clientes que esperan a que lleguen estas fechas para realizar las compras de cara a las próximas fiestas, con más de un mes de antelación. De ahí que muchos negocios decidan que estos descuentos no duren sólo un día, sino varios y hasta una semana. Así lo señalan fuentes del centro comercial Los Arcos, donde hay firmas que llevan desde ayer lunes ofreciendo “importantes” descuentos en sus artículos. Estas rebajas se mantendrán el fin de semana, al aprovechar que el próximo 28 de noviembre es el primero de los domingos (hasta el 9 de enero de 2022 incluido) en los que la Junta permite la apertura de tiendas en Andalucía. El lunes será el Ciber Monday, pensado para productos electrónicos. Uno de los aspectos a tener en cuenta, además, es que en muchas tiendas el periodo de devolución se extiende hasta después de Reyes, lo que sirve de acicate para que muchas familias adelanten las compras navideñas.

La estrategia seguida por MediaMarkt –firma especializada en productos electrónicos– constituye un claro ejemplo de que esta fecha de descuento se alarga cada vez más. Responsables de la tienda que esta marca posee en el centro comercial Lagoh recuerdan que el 3 de noviembre comenzó la campaña de ofertas con el Día Sin IVA, para seguir luego el 10 y 11 de este mes con rebajas del 20% en la venta on line. Desde ayer ya están disponibles las ofertas de su primer folleto del Black Friday. Se prevé que los productos más demandados esta semana sean los relacionados con el teletrabajo y el equipamiento para el hogar: televisiones, telefonía 5G y smarthome.

En este establecimiento las ventas por internet experimentaron un gran crecimiento en noviembre de 2020 debido a las restricciones por la pandemia del Covid. Este año, aunque este tipo de comercio siga teniendo gran presencia, se espera que las compras en la tienda física recuperen la importancia que tenían hasta 2019, ya que ahí es donde el cliente encuentra el asesoramiento de los empleados.

Días de inauguraciones

La importancia del Black Friday también se percibe en centros comerciales como Airesur, que aprovechará el jueves 25 de noviembre, víspera de la jornada de descuentos, para las reaperturas de las firmas Zara y Pull & Bear, ambas pertenecientes al Grupo Inditex, que en los últimos meses ha renovado los más de 4.000 metros cuadrados que sus tiendas poseen en esta gran superficie del Aljarafe.

Otra de las firmas señeras que ha decidido adelantar los descuentos ha sido El Corte Inglés, donde los clientes que posean su tarjeta de compra pueden desde ayer adquirir artículos rebajados de precio (hasta un 30%) en moda, lencería y zapatería. Además, podrán conseguir tickets regalos para los días 27, 28 y 29. Para todos los clientes de este gran almacén, el Black Friday comenzará mañana, 24 de noviembre, en los departamentos de belleza, perfumería, accesorios, joyería, relojería, bisutería, deportes, cultura, ocio, hogar y Bricor, con descuentos de hasta un 40%. Un día después se podrán encontrar artículos rebajados de coste en la sección de juguetes.

Este artículo es uno de los más demandados cuando llega el último viernes de noviembre. Por tal motivo, la Juguetería Osorno, marca sevillana de referencia en el sector, ha ampliado los descuentos a todo el fin de semana, hasta el domingo inclusive, jornada en la que sus nueve establecimientos (dos de ellos en Huelva) permanecerán abiertos. Para estas jornadas se ha creado una línea de productos con precios “chollo”, que incluye descuentos de hasta el 50%. Tal es la demanda por estas fechas que, por ejemplo, en la tienda de la calle San Pablo se ha reforzado la plantilla con cuatro trabajadores, ya que muchas familias se han acostumbrado a adelantar los regalos de Reyes al Black Friday.

Este viernes negro se enfrenta al problema mundial de suministros que ha originado la pandemia, lo que ha provocado que muchos artículos no lleguen a tiempo. Carolina Osorno, gerente de la juguetería sevillana, reconoce que hay productos muy demandados que no estarán en la oferta de este día o cuyos ejemplares serán muy limitados, como ocurre con los Pokémon, los dinosaurios de Jurassic Park o uno de los juguetes más solicitados este año:el cerdito hiperativo My Little Peak Pet. “Algunos de estos artículos se pidieron en primavera, pero no han llegado”, refiere Osorno, quien, no obstante, insiste en que “no habrá estanterías vacías, la oferta de las jugueterías es amplia y si no hay un producto concreto, siempre existirá uno similar que sirva de alternativa”.

En esta idea insiste el presidente de Aprocom, Tomás González, quien explica que “aunque haya algunos artículos escasos, la oferta de las tiendas sevillanas para estos días va a ser importante y acorde a la demanda”. “Aquí no veremos estanterías vacías, como ha ocurrido en otros países”, asevera González.

Cuando surgió este problema de abastecimiento, una de las líneas que se vieron más afectada fue la de los productos electrónicos. En MediaMarkt Lagoh detallan que “el trabajar día a día con nuestros proveedores nos permite seguir de cerca todo lo relacionado con la afectación de los chips”, refieren en este establecimiento. “Al contar con una de las más amplias ofertas de consumo, aunque de forma puntual no haya stock de un producto concreto, disponemos de artículos de la misma gama con características similares, con excepción de algunos productos icónicos”, refieren desde esta empresa que, para sortear dicho déficit, ha adelantado 24 semanas las operaciones de compra para asegurar, en la medida de lo posible, que siempre se cuente con un stock importante de productos.