Los supermercados descartan el desabastecimiento de ginebra y whisky para Navidad.

Que no cunda el pánico y que no se hagan acopios de bebidas innecesarios. Estos son los dos mensajes que se mandan desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería y desde la Asociación de Hostelería de Sevilla. El suministro de bebidas de alta graduación está garantizado para las próximas semanas, especialmente para las navidades. Así lo recalcan y hacen una llamada a responsabilidad. Puede que sí haya algún problema puntual con una determinada marca, pero la presencia de casi la totalidad de los productos está garantizado tanto en los lineales de los supermercados como en las estanterías de bares y restaurantes. Este mismo mensaje lo hacen extensivo a productos de alimentación y de primera necesidad. España es un país productor y cuenta con una cadena de valor robusta, por lo que tampoco habrá desabastecimiento.

Desde hace algunas semanas se vienen lanzado mensajes sobre una falta de productos, sobre todos bebidas de alta graduación, para los próximos meses. Estas noticias han encendido las alarmas entre la población y muchas personas se han lanzado a hacer un acopio innecesario de productos. Desde CAEA, la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumerías, su director general, Álvaro González, explica que la situación no es tan grave como quieren transmitir: “Todos hablan de la tormenta perfecta que se da en todo el comercio mundial, pero nuestra preocupación va más por los problemas de transporte o por los costes de producción debido a la subida de la electricidad. Quiero decir que el suministro y el abastecimiento en el sector del gran consumo está garantizado. Otra cosa es que pueda haber un problema puntual con alguna bebida espirituosa que llegue de Reino Unido, pero no hay problema con el abastecimiento ni se prevé que lo haya”.

El foco se ha puesto en estas bebidas de alta graduación, como whiskys o ginebras, pero desde CAEAinsisten en que el consumidor no debe preocuparse en exceso. Tras superar el estado de alarma generado por la pandemia y dejar atrás las distintas fases de la desescalada, se ha producido un importante incremento de la demanda de estas bebidas en el canal Horeca, generando problemas puntuales. “No se puede hablar de algo generalizado. No es un problema que afecte a la bebida en sí, sino a alguna marca muy concreta”, subraya Álvaro González.

Todavía más contundente es Miguel Ángel Jurado, director general del cátering Miguel Ángel y vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla. “Que no cunda el pánico”, afirma sin titubeos. Jurado lamenta profundamente la alarma generalizada que se está generando y la ve completamente desproporcionada. Desde la patronal de hostelería de Sevilla quieren transmitir calma: “No tenemos ningún problema con los distribuidores de bebidas, sólo puntualmente con una marca de ginebra que viene de Estados Unidos y nos están sirviendo menos. Nada más. No es verdad que vaya a faltar bebida. Si fuera así no tendríamos problemas en decirlo”.

El responsable del cátering Miguel Ángel advierte que la alarma generada innecesariamente es tal que alguna novia lo ha llamado preocupado por si no iban a poder disponer de barra libre en su celebración: “Que falte una ginebra americana no significa nada cuando tenemos un catálogo con más de 200 referencias. Hay muchas bebidas europeas. En Irlanda o Escocia no hay problemas, por ejemplo. Los productores nos transmiten tranquilidad. Hay estocaje para cubrir estos tres meses que son fuertes, luego la demanda volverá a bajar”.

El sector sí está afectado por otros problemas, como la necesidad de encontrar personal cualificado para los establecimientos o, como también subrayan desde CAEA, el coste de la electricidad o de algunas materias primas, como el vidrio o el corcho, que puede conllevar una subida del precio final del producto. “Si al final todo es más caro de producir, esa subida se traslada al distribuidor y afecta a las grandes superficies y la hostelería. Sí se pueden encarecer algo más”, apunta Miguel Ángel Jurado.

Problemas en el ocio nocturno

Una percepción distinta tiene José Juan Tejada, propietario de varios locales de ocio nocturno. En su opinión, el consumidor va a tener que adaptar a beber las marcas que estén disponibles: “Para nosotros es preocupante porque queremos tener un lineal variado y hay ciertas marcas que no están llegando. Entiendo que la situación no es para que la sangre llegue al río, porque habrá otras marcas para consumir”. Este hostelero también confirma que para generar esta situación se han unido la ralentización de la producción durante la pandemia y el exceso de demanda que hay actualmente. “Es verdad que las distribuidoras en primer lugar abastecen al consumidor directo, es decir, a los supermercados. Por eso el problema no lo están notando, pero a la hostelería hay productos que no nos llegan”, recalca.