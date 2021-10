El mercado chino se resfría y Sevilla tose

"Falta cartón, madera, corcho y cristal". Pedro Mateo, comercial de una bebida espirituosa internacional, resume en estos cuatro materiales gran parte del problema de desabastecimiento que sufre España en general y Sevilla en particular. A ello se le suma "un problema logístico internacional derivado de la pandemia". Algo que se explica viajando a marzo de 2020, cuando llegó el coronavirus a España y disminuyó la demanda de envases. "Ahora hay un pico de demanda que las fábricas no son capaces de alcanzar", explica este profesional del sector de la hostelería. Esto hace que muchos expertos hablen de rotura de stock. Es decir, empresas que piden a distribuidores que no tienen para satisfacer ese pedido. Además, cuenta que "los distribuidores están pidiendo más mercancía por temor al desabastecimiento". Algo que ya ocurrió al principio de la pandemia con algunos productos de alimentación o del hogar, como fue el caso del papel higiénico.

Otro sector con manifiesta falta de productos es el de los productos tecnológicos. Su ejemplo más claro es la videoconsola PlayStation 5. Este será el segundo otoño consecutivo en el que es difícil conseguirla. Algo que, según anuncia Sony, su fabricante no irá a mejor el próximo año. La escasez de semiconductores y de otros materiales importantes que utilizan los componentes de la consola hace que sea necesario apuntarse a listas de espera y armarse de paciencia. "La semana pasada nos llegaron sólo dos", cuenta un dependiente de la cadena de tiendas Game Stop, que cuenta con una decena de sucursales en la provincia de Sevilla. Son varias las páginas que tiene la lista de espera para conseguirla. Algo similar ocurre con su principal competidora: la Xbox Series X. Sus ausencias complicarán la tarea de Papá Noel y los Reyes Magos en los próximos meses. La reducción de la producción de componentes electrónicos a raíz de la pandemia parece estar notándose ahora, lo cual se suma a que el crecimiento del teletrabajo ha hecho aumentar la demanda de aparatos electrónicos, que junto con la reactivación del resto de sectores, como el de los vehículos, hizo que se encargaran de golpe muchísimos chips.

Precisamente, el Banco Central Europeo (BCE) constata que muchas empresas grandes tienen problemas para cubrir la demanda. Tras realizar contactos con 68 empresas líderes de la zona del euro, el BCE dice que crece la actividad de las empresas en general, pero "muchas dijeron que las restricciones de la oferta aumentan cada vez más su capacidad de cubrir la demanda". Las empresas manufactureras tienen libros de pedidos sanos y tiempos de suministro largos, pero la escasez de insumos hace difícil mantener la producción al ritmo de los pedidos. "La aguda escasez de semiconductores continuó y la propagación de la variante delta del coronavirus en Asia ha afectado más a los suministros de chips", añaden los economistas del BCE, Gabe de Bondt, Friderike Kuik y Richard Morris, que llevaron a cabo las consultas entre el 4 y el 13 de octubre.

Hablar de regalos navideños es sinónimo de hacerlo de juguetes para los más pequeños de la casa. El retraso de los contenedores que vienen desde China pone en peligro su llegada a tiempo a España. O, quizá, sí a tiempo pero con un precio más alto del esperado. Por ello, los almacenes intentan hacer acopio de productos. Y esto se traduce en aún más escasez. Esta situación hace recomendar encarecidamente a los clientes que adelanten sus compras de cara a los días más señalados del año. Javier Garrido, director de Plasticosur, reconoce que "la situación es complicada por lo que está pasando en China". Una problemática surgida porque "no hay contenedores suficientes, no están trabajando lo mismo que antes de la pandemia y están sufriendo cortes de luz". Garrido asegura que han recortado su producción a la mitad. "La persona que no haya previsto esto, va a tener problemas", cree este profesional del sector, que suele hacer los pedidos a primeros de años. "Ya estoy negociando la campaña del año que viene de camping por lo que pueda pasar", revela mientras se muestra preocupado por el encarecimiento de las materias primas, entre otros factores. Los problemas provenientes desde Asia están haciendo que los fabricantes nacionales resurjan como antaño y que quede de manifiesto la dependencia económica que tiene España de la fabricación en lugares como China, haciendo que sus problemas sean globales y afecten a todo el globo.