CSIF critica la desorganización que existe en la Policía Local de Sevilla

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha dado la bienvenida los 91 policías locales y a los dos inspectores que se han incorporado a la plantilla del Ayuntamiento de Sevilla, al tiempo que ha criticado que algunos distritos no tienen capacidad para acoger a más agentes por la precariedad y falta de espacio en sus instalaciones.

De los 91 agentes que se han incorporado, 58 han accedido directamente a sus plazas para sumarse a las labores de control y vigilancia de la ciudad y 33 inician el proceso de formación en academia de nueve meses ya como personal del Consistorio, tal y como recuerda el sindicato en un comunicado.

Según ha informado la Jefatura de Policía, añade CSIF, diez policías irán al Distrito Casco Antiguo, 15 al Distrito Sur, siete al Distrito de San Pablo, 12 al Distrito Este, ocho al Distrito Cerro Amate y seis al Distrito Macarena. En este sentido, CSIF ha lamentado que los nuevos policías han empezado a sufrir muy pronto la desorganización de la Policía Local,"ya que en la elección de destinos figuraban algunos distritos como Bellavista y Nervión y no aparecían otros como Macarena o Sevilla Este" y "de la nochea la mañana, les llamaron para cambiarles los destinos sin saber por qué motivo".

Representantes de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, que han acudido al acto de toma de posesión de los nuevos policías este lunes, han lamentado la desorganización en el proceso de asignación de destinos y han pedido al gobierno municipal "que aplique de una vez por todas la relación de puestos de trabajo (RPT) negociada y se les dote de medios técnicos dignos en vez de moverse por intereses políticos".

"En el Distrito Macarena los agentes están hacinados. El Ayuntamiento lleva meses prometiendo que se les iba a mudar a una sede más amplia, pero a día de hoy no hay noticias al respecto y los profesionales tienen que hacer turnos en los vestuarios para no coincidir. No entendemos cómo se manda a más agentes para que los problemas sigan aumentando", han explicado desde el sindicato.

Asimismo, el Distrito Sur también vive este problema, pues la actual RPT indica que debería haber 39 agentes y actualmente hay aproximadamente 50, a los que habría que sumar las nuevas incorporaciones. "La única explicación que encontramos desde CSIF a este mal reparto de efectivos es la intención del delegado de Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, de vender humo con respecto a la ansiada policía de barrio que demandan asociaciones y colectivos".

"Una policía que no podrá funcionar nunca con la actual organización de la plantilla y con la falta de medios naturales", han declarado representantes de CSIF en el Consistorio.

Por último, desde el sindicato han manifestado la sorpresa por que durante la Comisión de Control y Fiscalización del pasado viernes 11 de marzo se anunciara que la unidad de drones planeada por el Ayuntamiento para la Policía Local ya estará operativa para la Semana Santa. "Nos asombra el desconocimiento del delegado Cabrera respecto a la actual RPT que él mismo ha negociado, pues esta unidad no viene recogida en ella", han apuntado.